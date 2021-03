SS solo atenderá con guardias en el Centro de Salud Rector

NUEVO LAREDO, TAM.– Ante las presentes vacaciones de Semana Mayor, la Secretaría de Salud brindará atención médica solamente con guardias en el Centro de Salud Rector ubicado en la colonia La Fe frente al Edificio de Seguridad Pública, esto a partir de hoy miércoles hasta el domingo, los demás módulos estarán cerrados.

Así lo dio a conocer el doctor Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, quien añadió que se contará con suficiente personal médico y de enfermería para atender a las personas que requieran atención médica en estos días de asueto, el horario será de 8 de la mañana a 8 de la noche.

“Por falta de persona no podemos abrir las otras unidades como anteriormente lo hacíamos, que eran la de la colonia Hidalgo, Reservas Territoriales y Kilómetro 10, preferimos concentrar al personal en una sola unidad para poder brindar un servicio completo”, expresó.

Reveló que ante el riesgo latente todavía de contraer coronavirus, espera que la ciudadanía no se aglomere, que es mejor que las personas hagan una reunión familiar,, que no sea masivo el festejo, que se queden en casa si la gente no festeja la coneja en lugares públicos no pasa nada.

Destacó que como una medida de prevención el ayuntamiento tuvo a bien decidir qué e l “Día de la Coneja” todos los espacios recreativos se mantengan cerrados, así como las riberas del río a la altura del Patinadero, y frente al CIITEV.

Indicó que la ciudadanía debe disfrutar estos días en sus casas en familia, sobre todo no acudir a lugares aglomerados, ya que el virus del COVID-19 aún está presente, sobre todo porque se está en una etapa de poder relajar esta disciplina.

Reveló que de no hacer caso la población se está en riesgo de que al pasar estas vacaciones se venga una oleada de contagios, y que de nuevo se ocupen las camas de los hospitales con personas contagiadas, y lo peor aún que se registren defunciones.

“Aunque estamos en semáforo verde, pero si nos descuidamos vamos a volver a regresar a tener restricciones y volverá a cerrar negocios, esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros, tenemos que seguir con el uso del cubrebocas, la sana distancia y aplicando el gel antibacterial”, explicó.

Por último, Gonzáles Arrambide comentó que las personas que piensen acudir a los lugares públicos para festejar el domingo que no lo hagan, ya que las autoridades de las diferentes corporaciones andarán vigilando y retirando a quienes ocupen esos espacios.