‘Spider-Man: No Way Home’ se reestrenará en versión extendida

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue el pasado 15 de diciembre del 2021 que la película «Spider-Man: No Way Home» se estrenó en cines y fue toda una locura entre los fans del superhéroe arácnido, ya que toda aquella especulación acerca si el multiverso permitiría que los hombres araña de otros universos se juntarán se hizo realidad.

En la pantalla pudimos ver a Tom Holland al lado de Andrew Garfield y del mismísimo Tobey Maguire, además de los icónicos villanos de cada uno de estos Spider-Man, como Willem Dafoe con su Duende Verde, Alfred Molina con Doctor Octopus y Jamie Foxx con Electro. Debido a su éxito desbordante, es que Sony y Marvel Studios quiere seguir ganando y en esta ocasión han confirmado que estrenarán en cines una versión extendida de «Spider-Man: No Way Home».

Ya se había mencionado que como parte de los festejos del 60 aniversario del cómic de Spider-Man y de la primera película que creo Sony, lanzarían la más reciente cinta del superhéroe favorito de Stan Lee, pero en una versión que incluye escenas que se eliminaron de la primera adaptación del filme.

¿Cuándo se estrenara la versión extendida de «Spider-Man: No Way Home»?

En su momento se anunció que se estrenaría en septiembre para Estados Unidos y Canadá, pero ahora ya tenemos la fecha de México. La cuenta oficial de Twitter de «Spider-Man: No Way Home», ya se pusieron las fechas de estreno para nuestro país, y resulta que llegará el 1 de septiembre a las salas de cine esta nueva versión.