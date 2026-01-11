“Soy Verde Por Naturaleza”: Ana Laura Huerta Valdovinos

Nuevo Laredo, Tam.- Esta semana, Café con Llamas se sentó a la mesa con la diputada local Ana Laura Huerta Valdovinos, en una charla de café sin poses ni discursos acartonados.

Madre de tres, agente aduanal de profesión y política por convicción, la legisladora habló de su trayectoria con claridad y dejó una frase que define su ADN político: “yo por naturaleza soy verde”.

Durante la conversación, Huerta Valdovinos repasó su incursión en la vida pública, primero como diputada federal y hoy como diputada local en Tamaulipas.

En ese contexto, confirmó su adhesión a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, decisión que —dijo— reconfigura la correlación de fuerzas legislativas y abre una nueva etapa en su carrera.

Aclaró que su salida del Partido Verde Ecologista de México no obedeció a diferencias con el liderazgo nacional, sino a la falta de comunicación con la dirigencia estatal.

“Con los directivos y con la gente de la federación sigo muy bien; incluso recientemente compartí una cena con Karen Castrejón.

Con quien ya no tengo ninguna relación es con el dirigente estatal, nunca hubo una cercanía real”, sostuvo, al señalar que el respaldo recibido en su nueva bancada fue clave para dar el paso.

Con visión técnica y experiencia aduanera, Huerta Valdovinos expresó que la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo, está capacitando a jóvenes locales para funcionar.

“Aparte de diputada local, soy agente aduanal”, subrayó, al destacar el papel que ha jugado la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal para concretar este parteaguas histórico.

“Tenemos cruces terrestres dentro del municipio y esto va a generar dinamismo y rapidez en el comercio, algo que hoy nos hace falta”, puntualizó.

Finalmente, la diputada puso sobre la mesa un tema sensible: la presión de Estados Unidos para exigir el idioma inglés a transportistas mexicanos.

“No es una iniciativa como tal, es una petición de Estados Unidos. La verdadera iniciativa tendría que venir de nuestras propias escuelas y municipios, integrando el inglés en los planes de estudio”, dijo, dejando claro que el reto no es solo político, sino educativo y estructural.

Café servido, ideas claras y agenda abierta. Así se vivió Café con Llamas esta semana.