Sorprende Kostyuk a Swiatek en su cumpleaños y avanza en Roland Garros

La tenista ucraniana Marta Kostyuk reacciona tras ganar en cuarta ronda contra la polaca Iga Swiatek en Roland Garros, Francia, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Christophe Ena)

La tenista ucraniana Marta Kostyuk reacciona tras ganar en cuarta ronda contra la polaca Iga Swiatek en Roland Garros, Francia, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Christophe Ena)

PARÍS.- Habrá una campeona inédita en Roland Garros este año, y dos jugadoras ucranianas están entre las principales contendientes .

Invicta esta temporada sobre arcilla, la ucraniana Marta Kostyuk, 15ª preclasificada, alcanzó los cuartos de final en París por primera vez el domingo al eliminar a la cuatro veces campeona Iga Swiatek por 7-5, 6-1 y arruinarle el cumpleaños.

Se enfrentará a continuación a su compatriota Elina Svitolina, lo que garantiza que habrá una ucraniana semifinalista en Roland Garros por primera vez en la era profesional (1968). Svitolina, séptima preclasificada, remontó para vencer a Belinda Bencic por 4-6, 6-4, 6-0.

“Va a haber Ucrania en las semifinales, así que ya es increíble”, dijo Svitolina, cuyo país está en una guerra de cuatro años con Rusia.

“Creo que no podría ser un logro mejor, increíble para el tenis ucraniano. Creo que en una situación tan difícil ahora mismo en la guerra, con la invasión, es realmente, realmente difícil, y creo que es muy inspirador para la próxima generación creer de verdad que es posible algún día jugar en esta cancha y ganar”.

Ninguna de las jugadoras que siguen en el cuadro ha levantado todavía el trofeo en París, tras la eliminación de Coco Gauff el sábado y la salida de Swiatek. En el cuadro masculino ocurre lo mismo, después de las derrotas de Jannik Sinner y Novak Djokovic y con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

En la rama masculina, el español Rafael Jódar avanzó a sus primeros cuartos de final de un Grand Slam tras remontar una desventaja de dos sets y vencer a su compatriota Pablo Carreño Busta por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. Jódar, quien también jugó cinco sets en la ronda anterior, se enfrentará en los cuartos de final a Alexander Zverev o a Jesper de Jong.

Kostyuk había perdido sus tres partidos anteriores contra Swiatek y nunca le había ganado un set a la ex número uno del mundo, que cumplió 25 años el domingo.

“Sigo en shock. Vencer a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces”, dijo.

Kostyuk ha sido la mejor jugadora de la temporada sobre tierra batida. Defendió de manera extraordinaria, persiguiendo los golpes de Swiatek por toda la cancha, y además conectó algunos ganadores impresionantes desde el fondo, mientras que su rival también se desmoronó por sus propios errores.

Desde el inicio se desarrolló una intensa batalla desde la línea de fondo. La polaca mostró señales de nerviosismo al cometer una doble falta, mandar un derechazo desviado y luego fallar una volea en la red, lo que permitió que Kostyuk igualara 5-5 en el primer set. Swiatek cometió otras dos dobles faltas en el 12º juego y la ucraniana, 15ª preclasificada, cerró el set con un passing shot de revés.

Swiatek se retiró brevemente de la cancha. Mientras tanto, Kostyuk se mantuvo en calor estirando y dando pequeños saltos junto a su silla, y recibió algunos aplausos cuando hizo unos pasos de baile al ritmo de la música que sonaba en el estadio.

Tras una primera semana marcada por una sofocante ola de calor, el alivio finalmente llegó a París el domingo, con temperaturas que bajaron a 21 grados Celsius (70 Fahrenheit) hacia el mediodía. Cuando se reanudó el juego, Swiatek logró un quiebre, pero otra doble falta, sumada a más errores no forzados, permitió que su rival regresara para el 1-1. Luego, Kostyuk ganó los últimos cinco juegos.

Kostyuk, que había alcanzado la cuarta ronda en Roland Garros en 2021, cuando perdió ante Swiatek, extendió su racha ganadora sobre polvo de arcilla a 16 partidos. Antes del Abierto de Francia , ganó en Madrid —el título más importante de su carrera— después de conquistar otro torneo sobre arcilla en Rouen, Francia.

“Lo más importante que he estado haciendo todo este tiempo es, en realidad, simplemente intentar disfrutar”, dijo . “Está ayudando. Quiero seguir disfrutando. Trato de no centrarme en absoluto en ganar o perder porque no juego al tenis para ganar; juego al tenis porque lo amo”.

17 años después

La veterana rumana Sorana Cirstea, que planea retirarse al final de la temporada, venció a la china proveniente de la clasificación Wang Xiyu por 6-3, 7-6 (4) para alcanzar sus segundos cuartos de final en Roland Garros, 17 años después de haber llegado por primera vez a las últimas ocho.

La brecha entre la primera y la segunda aparición de Cirstea en cuartos de final de un Grand Slam en París es la más larga en un mismo major para cualquier mujer en la Era Abierta.

“No hay fecha de caducidad para la ambición y para los sueños” , dijo Cirstea. “Creo que en aquel entonces era una niña , acababa de empezar en el circuito. Ahora tengo tantos años a mis espaldas. Tengo muchísima experiencia, madurez . Siento que soy una jugadora completamente diferente ”.