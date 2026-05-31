Detienen a 780 personas tras disturbios por triunfo del Paris Saint-Germain

Policías intentan dispersar a aficionados del PSG, que encendieron bengalas para celebrar en París, el sábado 30 de mayo de 2026 después de la final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, disputada en Budapest. El PSG ganó el encuentro. (AP Foto/Thomas Padilla)

Policías intentan dispersar a aficionados del PSG, que encendieron bengalas para celebrar en París, el sábado 30 de mayo de 2026 después de la final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, disputada en Budapest. El PSG ganó el encuentro. (AP Foto/Thomas Padilla)

PARÍS.- La policía francesa detuvo a 780 personas implicadas en violentos enfrentamientos en París y otras ciudades francesas que estallaron la noche del sábado después de que el Paris Saint-Germain ganara el título de la Liga de Campeones.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que 57 agentes resultaron heridos, la mayoría con lesiones leves, mientras aficionados al fútbol provocaban incendios y vandalizaban comercios. Un pequeño grupo incluso intentó asaltar una comisaría de policía de París.

“La situación ha quedado en gran medida bajo control”, dijo Nuñez en una conferencia de prensa el domingo.

“La mayoría de las celebraciones se desarrollaron pacíficamente” en toda la capital francesa, afirmó, señalando que la mayoría de los incidentes ocurrieron en el barrio de los Campos Elíseos y cerca del estadio Parque de los Príncipes, en el oeste de París, donde los aficionados se habían reunido para ver el partido.

La policía también intervino cinco veces durante la noche para impedir que la gente bloqueara el tráfico en la principal vía de circunvalación alrededor de París, dijo.

Nuñez indicó que se registraron disturbios en unas 15 ciudades de Francia, con incidentes de vandalismo en “uno o dos” comercios de cada una de esas localidades aparte de París. En total fueron detenidas 780 personas, 480 de ellas sólo en el área de París, señaló.

La fiscalía de París dijo que 277 personas han quedado arrestadas, incluidos 82 menores, por presuntos delitos. La mayoría fue por agresión a agentes de policía, mientras que otras acusaciones incluyen robo, vandalismo y alteración del orden público.

Un accidente grave involucró a un conductor que perdió el control de un auto y embistió contra la terraza de un restaurante. Dos personas resultaron heridas, incluida una de gravedad, dijo Nuñez.

Pero señaló que las celebraciones previstas por la victoria del equipo el domingo por la tarde en el Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, seguirían adelante según lo programado. Advirtió que la policía respondería con “firmeza y determinación” ante cualquier posible violencia.

El plantel del PSG será recibido más tarde por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio del Elíseo.

Los aficionados comenzaron a celebrar en París tras el pitido final la tarde del sábado en Budapest, Hungría, donde el Paris Saint-Germain ganó al Arsenal en la tanda de penales en una final emocionante.

Los aficionados marcharon por las avenidas cercanas al monumento del Arco de Triunfo de París, y algunos encendieron bengalas e hicieron sonar las bocinas de los autos. Unas 20.000 personas se congregaron en los Campos Elíseos, donde la policía trabajó para contener a la multitud.

La prefectura de policía de París informó que grupos más pequeños causaron disturbios en varios lugares, y que algunos vandalizaron comercios y prendieron fuego a contenedores de basura y bicicletas de alquiler en las calles. También se incendiaron autos. La policía indicó que quienes intentaron asaltar una comisaría en el acomodado barrio del 8º distrito fueron dispersados.

En mayo del año pasado, tras el primer título del PSG, 201 personas resultaron heridas en la capital francesa y la policía realizó más de 500 detenciones en toda Francia.