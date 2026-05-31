Eleva Estados Unidos a 205 los muertos en operativos antidrogas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 27 de mayo de 2026, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, observa. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 27 de mayo de 2026, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, observa. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

WASHINGTON.- El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo otro ataque el sábado contra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental, en el que murieron tres hombres. Fue el cuarto ataque de esta semana y elevó el total de fallecidos a 205.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el ataque con su lenguaje habitual, al señalar que la embarcación estaba “participando en operaciones de narcotráfico” y era operada por una organización terrorista designada. No aportó pruebas de la acusación.

Es el más reciente episodio de una campaña de meses contra presuntas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas que cruzan el mar Caribe y el Pacífico oriental.

Un video difundido por el ejército en redes sociales muestra una pequeña embarcación flotando en el océano antes de ser alcanzada y quedar envuelta en una bola de fuego.

El operativo eleva la cifra de muertos a 205 en una serie de ataques de Estados Unidos que comenzó a inicios de septiembre, con otros ataques anunciados el martes, el miércoles y el viernes. El gobierno del presidente Donala Trump ha declarado que Estados Unidos está en un conflicto armado con los cárteles de la droga de América Latina, al afirmar que están detrás del flujo de drogas hacia comunidades estadounidenses.

El Comando Sur de Estados Unidos indicó en su publicación en X que el ataque se realizó por instrucción del general Francis L. Donovan, el principal comandante estadounidense en América Latina.