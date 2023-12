Soldados golpean y torturan a dos jóvenes; uno de ellos menor de edad

Nuevo Laredo, Tam.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destacamentados en el nuevo regimiento militar ubicado en la colonia Benito Juárez, infonavit; son acusados de golpear a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad; dejando fuertes lesiones en espalda, parte baja de la espalda y glúteos.

“Van pasando los militares, se bajaron todos contra nosotros, nos metieron a una vulcanizadora, nos empezaron a golpear, nos arrodillaron, nos dieron con un machete, nos comenzaron a golpear que nos querían matar y mutilar, querían a fuerzas un radio, nosotros no teníamos nada, nosotros nos íbamos a trabajar al car wash, me dejaron machetazos en la espalda, traigo heridas y me duele toda la espalda y las costillas” declaró Cesar Manuel de 17 de años de edad.

Los hechos se registraron la mañana de este sábado 23 de diciembre, aproximadamente a las 09:30 horas en avenida la República y Fundadores; ambos jóvenes se dirigían a laborar a un car wash, cuando personal de Sedena, los detuvo para realizarles una revisión corporal; al no encontrarles nada, los obligaron a grabar un video donde señalaran que no recibieron golpe alguno; sin embargo, al término de grabación los metieron al interior de la Vulcanizadora Mike y fueron salvajemente golpeados.

“Los militares buscaban un radio, nosotros le dijimos que trabajamos bien, que veníamos de mi casa e íbamos a trabajar al car wash, a mí me pegaron con un machete en la espalda y en las nalgas, me dejaron muchos moretones y marcas, nos tomaron video que si nos habían golpeado, teníamos que decir que no, que si nos quitaron pertenencias, teníamos que decir que no, para evidencia de ellos, que si decíamos algo, nos iba a ir mal” señaló Sandro de 19 años de edad.

Ambos jóvenes relatan que cuando personal militar de la Sedena se cansaron de golpearlos y torturarlos, los amenazaron de muerte, les advirtieron que, si se los volvían a topar o se cruzaban en su camino, los iban a matar; por ese motivo analizarán y buscarán asesoría legal para realizar la denuncia correspondiente por amenazas, golpes y tortura.

“Nos golpearon entre muchos, nos dieron con la pistola, con un machete, manos y un tubo, con todo lo que tuvieron a su alcance, eran varios elementos eran como tres camionetas militares, entre 15 y 20 militares, nos estuvieron pegando durante una media hora hincados” relataron ambos jóvenes.

Los dos jóvenes presentan marcas de las lesiones a simple vista, provocada por personal militar que patrullaba el sector de la colonia infonavit, en las calles Fundadores y Avenida de la República frente a la carnicería MG, el joven más golpeado es Sandro 19 años, quien incluso se le dificultaba caminar.

“Todos los militares querían que les diéramos un radio, nos preguntaban dónde estaban los radios, les insistimos que nosotros trabajamos bien, en un car wash, y así golpeados nos venimos a trabajar, tenemos miedo porque tienen videos de nosotros que nos grabaron, tenemos miedo que nos hagan algo porque nos amenazaron” comentó Sandro.

Durante este año, se han presentado numerosas denuncias contra personal de Sedena, por los delitos de robo, abuso sexual, abuso de autoridad; muchas de ellas no han avanzado en la investigación por la protección que les brindan Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.