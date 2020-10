Sobrina de la Trevi anuncia lanzamiento de disco

MONTERREY.- ¡Agárrense! Porque una Gloria Trevi no será suficiente en la música, su sobrina Gloria 3Vino alista su lanzamiento en grande.

Gloria de Los Ángeles Treviño González, de 24 años, hija de Luis Enrique, hermano de la cantante regia, ayer se reunió con la prensa en una casa del segundo sector de Cumbres, donde grabó el video de su tema “Ángel Caído”.

La joven dijo que en su familia hay mucho talento y para muestra está su tía Gloria, su hijo Ángel Gabriel y ahora ella.

“Mi tía siempre me apoya, es una persona muy linda, siempre me da consejos, siempre me dice que mantenga mis pies de plomo, ese es el consejo más grande que ella me ha dado, que si voy a dar un paso, que sea un paso en firme, que deje huella en roca y no en arena”, comentó la intérprete.

3Vino, quien nació en Monterrey, pero desde hace ocho años reside en Texas, tiene dos licenciaturas, en Contaduría y Finanzas, además cuenta con la especialización en Economía.

Aunque es una chica muy preparada, Gloria comentó que desde niña es una apasionada de la música.

“Somos una familia muy, pero muy talentosa y vienen muchísimas sorpresas. El siguiente año voy a lanzar un disco y en ese disco va a haber toda una evolución en mi imagen y mi música”.

“Ángel Caído” es para Gloria 3Vino su cuarto sencillo, antes grabó “Una Sola Voz”, inspirada en la pandemia, “Eres Tú” y “Rumbos Distintos”.

Su propuesta es balada pop, pero aseguró que para el 2021 podría probarse en otros géneros.

Gloria, al al iguala que su tía la Trevi, también es compositora de sus temas.

“‘Ángel Caído’ es una canción que compuse para aquellas personas que están pasando por un momento difícil de desamor, para aquellas personas que están saliendo de la drogadicción”, explicó.

“Todos nacemos con las alas blancas porque somos ángeles caídos del cielo, pero a veces nuestras alas se van desplumando. En lo personal yo no he tocado fondo, pero he visto a muchas personas que lo han hecho y que han renacido de las cenizas, tal como mi tía Gloria”.

La joven aseguró que su debut en la música será en grande y lanzó una advertencia:

“Agárrense porque me los voy a llevar de encuentro”.