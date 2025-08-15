Sinner abruma a Auger-Aliassime para alcanzar las semifinales de Cincinnati

Sinner no ha perdido en una pista dura desde que sucumbió ante Carlos Alcaraz en la final de Beijing el pasado octubre

CINCINNATI.- Jannik Sinner estiró a 25 su racha de victorias en canchas duras al despachar el jueves 6-0, 6-2 a Felix Auger-Aliassime y así instalarse en las semifinales del Abierto de Cincinnati.

El Masters 1000 es el primer torneo que disputa el número uno del mundo desde que conquistó su cuarto título de Grand Slam en Wimbledon.

Campeón defensor en Cincinnati, Sinner había perdido sus dos enfrentamientos previos contra Auger-Aliassime, ambos en 2022 y antes de que el italiano irrumpiera con fuerza en la élite. El jueves, no dio respiro a su rival canadiense y sentenció el duelo en 71 minutos.

“Siento que cada partido es diferente. Incluso si juegas en el mismo año contra el mismo jugador, cada partido es diferente”, comentó Sinner. “Hoy sentí que estaba sacando muy bien. Creo que ese fue mi punto clave hoy, lo que me dio la confianza para sacar bien. Tuve un pequeño bajón en el segundo set cuando me rompió el saque. Pudo haber sido un pequeño cambio, pero me alegro de haberle devuelto el quiebre de inmediato”.

Sinner no ha perdido en una pista dura desde que sucumbió ante Carlos Alcaraz en la final de Beijing el pasado octubre. El italiano es el quinto hombre desde 2000 que encadena 25 victorias en la superficie junto a Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

El estadounidense Ben Shelton (5to preclasificado) derrotó 6-4, 6-4 al checo Jiri Lehecka para acceder a los cuartos de final en el cuadro masculino. Shelton, quien viene de atrapar su primer título en un Masters 1000 en Toronto, se las verá ahora con el alemán Alexander Zverev.

En los octavos de final de la rama femenina, la segunda preclasificada Coco Gauff superó 6-2, 6-4 a la italiana Lucia Bronzett. Gauff enfrentará en el siguiente turno a otra italiana: Jasmine Paolini. La séptima cabeza de serie venció 6-1, 6-2 a la checa Barbora Krejcikova, ex campeona de Wimbledon.