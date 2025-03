Sin afectaciones por el cambio de horario: ciudadanos

Nuevo Laredo, Tam. – Como en todos los cambios de horarios, muchas personas se ven afectadas y otras simplemente obedecen a su reloj biológico y se actualizan a lo que marcan sus celulares, en cuanto a horario se refiere.

Platicando con el aseador de calzado Juan Nieto, mejor conocido como “El mochilas”, consciente de que este domingo se adelantó una hora el reloj en la frontera, y acostumbrado a laborar de lunes a domingo en su negocio de bolería, se programó desde el sábado ajustando la hora en sus dispositivos, para iniciar con el nuevo horario este domingo 9 de marzo.

“Yo, desde ayer sábado a las 9:00 de la noche, que fue cuando ya me dio sueño, adelanté mis aparatos, me acosté a dormir con la hora adelantada e incluso cuando llegué aquí a la bolería aún estaba muy oscuro pero ya eran como las 7:00 de la mañana. Y, no, definitivamente no me afecta en nada. Ya estoy acostumbrado a cualquier horario”, expresó Juan Nieto.

Por otra parte, Don Fermín Hernández, quien permanecía en plática mientras le boleaban sus zapatos, de igual manera se dijo no afectado por el cambio de hora, y que incluso ni se acordaba cuándo sería el dichoso ajuste, ya que de igual manera obedece en principio su reloj biológico, acostumbrado a madrugar por sus trabajos.

“Yo en verdad ni me acordaba cuándo era el cambio de horario, pero tampoco me afecta, ya estoy acostumbrado a levantarme a mis horas. Digamos que el cuerpo me avisa cuándo hay que levantarse. Sí me dijo un compañero, hace días, que había que cambiar la hora, pero los teléfonos solos se cambian, y como donde yo vivo hay poca señal, pero tampoco estoy muy al pendiente de eso, yo solo me levanto, hago mi rutina de trabajo y no me fijo en más. Pero tampoco me afectó para nada este dichoso cambio”, manifestó Don Fermín.