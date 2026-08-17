Simplifican trámite de Pasaporte en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Los ciudadanos de Nuevo Laredo que cuentan con un registro de nacimiento extemporáneo, podrán tramitar su pasaporte mexicano sin la necesidad de presentar documentación complementaria, una medida que busca agilizar y simplificar este proceso administrativo.

La Directora municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Yadira Lara, destacó la relevancia de este ajuste dispuesto por la dependencia federal para beneficiar a un amplio sector de la población local.

Anteriormente, las personas que habían sido registradas años después de su nacimiento debían cumplir con requisitos adicionales exigidos por la SRE para comprobar su identidad y nacionalidad.

“A partir del día lunes 10 de este mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos ha dado una nueva instrucción que todos los trámites de toda la ciudadanía con registros extemporáneos, anteriormente se les pedían documentos que fueran complementos para poder llevar a cabo su trámite ahorita tenemos una muy buena noticia donde no existe ahorita ya ningún complemento a toda la ciudadanía se les va a hacer el trámite normal con su acta de nacimiento, aunque haya sido registrado diferentes años desde su nacimiento”, comentó Lara.

Hasta antes de este ajuste, los criterios para comprobar la identidad en registros extemporáneos requerían trámites complejos como en el caso de los menores de edad a quienes si el registro se realizaba más de dos años después del nacimiento, se exigía el certificado de Nacido Vivo o pruebas documentales adicionales.

“En un menor, cuando pasaba más de dos años de registro, se le solicitaba el comprobante nacido vivo, se les solicitaba más complementos, en los adultos se les solicitaba que se identificaran con documentos que menores de los 14 años, donde había nacido, la fe de bautizo, en este caso, se le explicaba primaria para comprobar que su identidad era mexicana”, explicó.

Con las nuevas disposiciones vigentes, los solicitantes solo deberán presentar los requisitos ordinarios estipulados para cualquier trámite de pasaporte, eliminando trabas burocráticas y reduciendo los tiempos de espera para los ciudadanos.

La Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra en Maclovio Herrera entre Guerrero y Ocampo, en el Fraccionamiento Ojo Caliente de la Ciudad en donde se le da atención a las personas de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.