Sigue sin ser identificado hombre hallado sin vida en la colonia Los Arcos

NUEVO LAREDO, TAM .- El hombre encontrado sin vida a un costado de las vías del tren en la colonia Los Arcos continúa sin ser identificado por las autoridades ni reclamado por familiares.

El cuerpo, localizado en avanzado estado de descomposición, corresponde a una persona de aproximadamente 70 años, que vestía pantalón negro, camisa azul con franjas blancas y tenis azules. Sin embargo, no se han obtenido datos que permitan establecer su identidad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, no se encontraron lesiones visibles en el cadáver y se presume que la muerte ocurrió por causas naturales, aunque se espera el resultado de la autopsia para confirmarlo.

El hallazgo ocurrió tras una alerta del personal de Kansas City Southern de México, quienes reportaron olores fétidos en la zona y notificaron a las autoridades. El lugar fue asegurado por elementos de Protección Civil y la Policía Investigadora.

En caso de que nadie reclame el cuerpo en los próximos días, será enviado a la fosa común, mientras la investigación sigue abierta para lograr su identificación.