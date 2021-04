Sigue revisión en filtro sanitario

NUEVO LAREDO, TAM.- Aun y cuando los casos de COVID han disminuido en la ciudad, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Coepris), continúa con la aplicación del filtro sanitario de personas que cruzan a esta frontera de Laredo Texas, para detectar si los visitantes traen síntomas del virus.

El doctor Adolfo Benavides Guerra, titular de Coepris, manifestó que el filtro de coloca a las 8 de la mañana, el retiro es variable dependiendo de que como vean la fluidez del tráfico, siguen aplicando el viaje esencial, el doble no circula, el cubrebocas permanente y no niños menores de 12 años.

“Lo que se pretende es disminuir el flujo vehicular y seguir cuidando a los tamaulipecos, de domingo a viernes pasan diariamente alrededor de mil vehículos, el sábado se intensifican, cruzan alrededor de dos mil a tres mil carros”, señaló.

Agregó que diariamente son retornados alrededor de cien automóviles, Cuando inició el filtro se retornaban más vehículos, ahora como que los viajeros se cuidan más, están más conscientes de que si no cruzan a lo que es un viaje no esencial, no los dejan cruzar, además se cuiden del doble no circula.

Destacó que actualmente los ciudadanos de Laredo Texas saben que no pueden viajar más de dos personas en el vehículo, que si cruzan debe ser únicamente cuando tienen un viaje esencial, que es la consulta con el médico, mostrando un comprobante.

Un viaje esencial también puede ser una visita educativa, además de una visita laboral, llevar a alguna mascota con el veterinario, es decir que la ciudadanía ya ha tomado más conciencia cuando deciden cruzar a esta frontera, de lo que está prohibido.

Benavides Guerra reveló que sobre todo los automovilistas cruzan el día de que el número de la placa de su automóvil circula, el retorno de más incidencia es que muchos viajeros no vienen a un viaje esencial, eso es motivo de que sean retornados.

“No porque tengamos pocos casos de coronavirus vamos a dejar pasar a todo el que venga de Laredo, eso no porque aún existe el riesgo de contagios, la pandemia continúa presente en ambas ciudades, entonces tenemos que seguir efectuando el filtro sanitario”, expresó.