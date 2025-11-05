El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Sigue mandarina cara a 85 pesos el kilogramo

La papa blanca sube su precio de 40 a 44 pesos por kilo

Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, el precio de la mandarina continuó elevado a 85 pesos el kilogramo.

El limón pasó de 32 a 30 pesos mientras que el chile serrano repitió a 55 pesos el kilogramo.

El tomate pasó de 20 a 15 pesos, la papa morena mantiene su precio a 13 pesos por kilo, mientras que la papa blanca sube de 40 a 44 pesos por kilo.

Otros costos, fueron: cebolla, 25 pesos; mientras que el aguacate sigue bajando su precio de 60 a 59 pesos y el chile jalapeño repite a 37 pesos por kilo.

La papaya baja esta semana el precio de 53 a 48 pesos el kilo, mientras que la piña mantiene su costo a 30 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas no baja en su costo oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de preferencia

Viuda de alcalde asesinado lo reemplazará en el cargo tras protestas que desató su muerte en México
León XIV pide “profunda reflexión” sobre trato a migrantes detenidos en EU

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.