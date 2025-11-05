Sigue mandarina cara a 85 pesos el kilogramo

La papa blanca sube su precio de 40 a 44 pesos por kilo

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, el precio de la mandarina continuó elevado a 85 pesos el kilogramo.

El limón pasó de 32 a 30 pesos mientras que el chile serrano repitió a 55 pesos el kilogramo.

El tomate pasó de 20 a 15 pesos, la papa morena mantiene su precio a 13 pesos por kilo, mientras que la papa blanca sube de 40 a 44 pesos por kilo.

Otros costos, fueron: cebolla, 25 pesos; mientras que el aguacate sigue bajando su precio de 60 a 59 pesos y el chile jalapeño repite a 37 pesos por kilo.

La papaya baja esta semana el precio de 53 a 48 pesos el kilo, mientras que la piña mantiene su costo a 30 pesos el kilo.

La tapa de huevo de 30 piezas no baja en su costo oscilando entre 89 y 103 pesos, según la marca de preferencia