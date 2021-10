Sigue Hospital General atendiendo pacientes sin Covid

NUEVO LAREDO, TAM – El Hospital General, continúa atendiendo a la ciudadanía, mediante citas previas, esto en cuanto a la consulta general se refiere, que si bien la afluencia de los pacientes por dicha unidad médica, ha disminuido atribuido posiblemente a que este nosocomio cuenta con la unidad covid, o mejor conocido como Hospital Covid, mismo que se instaló desde el inicio de la pandemia.

“La consulta sigue abierta, digamos que sigue normal, cabe señalar que nuestra principal afluencia es por medicina interna, entonces ellos si venían por semana 30 pacientes, se ha disminuido a unos 20, en esa proporción ha ido disminuyendo, al igual que lo que tiene que ver con ginecología”, comentó Filiberto Martinez Epidimiologo del Hospital General

Así mismo Filiberto Martinez, precisó que el área de urgencia sigue con al aforo de siempre, ya que precisamente la gente que llega a dicha área, es por una verdadera urgencia, esto basado en los casos como accidentes, una enfermedad grave, en sí todo lo que se puede realmente catalogar como una urgencia.

Para finalizar el Epidemiólogo del Hospital General, insistió a que la gente no se confíe y mucho menos sean apáticos a ponerse las vacunas contra el COVid, que si bien no quedan exentos a no contagiarse, la vacuna es un inhibidor a que los síntomas sean más fuertes, o bien no porque se vacunaron tengan la confianza de que no pueden infectarse, y ser más conscientes de seguir cuidándose y cuidar a sus familias como a la población con la que puedan convivir.