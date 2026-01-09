Sigue dólar al alza Se vende en ventanillas a 18.50 9 Ene,2026 José García/Líder Web Nuevo Laredo, Tam.- El dólar registró su segundo incremento en apenas tres días, al venderse en centros cambiarios a 18.50, cuando estaba en 18.40. A la compra también tuvo movimiento la divisa verde, al pasar de 17.20 a 17.30 por uno. Estos ajustes en la cotización siguen luego del retorno de miles de paisanos a los Estados Unidos, tras las vacaciones concluidas. Con ello la moneda extranjera se recupera a niveles de noviembre pasado, cuando el dólar se cotizaba en 18.70 a la venta. Foto: José García/Líder Web Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo. Entrada anterior Miami regresa a casa con oportunidad de título nacional Entrada Siguiente Fuerzas de EU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe Related post Ciudad Nuevo Laredo | 08 Ene , 2026 | Se reúne Jorge Luis Miranda Niño con Lupita Gómez, presidenta de Morena en Tamaulipas Nuevo Laredo Seguridad | 08 Ene , 2026 | Sale automóvil de la cinta asfáltica y termina dentro de un ‘yonque’ Nuevo Laredo Seguridad | 08 Ene , 2026 | Resulta motociclista lesionado tras choque con camioneta en sector poniente