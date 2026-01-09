El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Sigue dólar al alza

Se vende en ventanillas a 18.50

José García/Líder Web
Nuevo Laredo, Tam.- El dólar registró su segundo incremento en apenas tres días, al venderse en centros cambiarios a 18.50, cuando estaba en 18.40.

A la compra también tuvo movimiento la divisa verde, al pasar de 17.20 a 17.30 por uno.

Estos ajustes en la cotización siguen luego del retorno de miles de paisanos a los Estados Unidos, tras las vacaciones concluidas.

Con ello la moneda extranjera se recupera a niveles de noviembre pasado, cuando el dólar se cotizaba en 18.70 a la venta.

Foto: José García/Líder Web

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo.

Miami regresa a casa con oportunidad de título nacional
Fuerzas de EU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.