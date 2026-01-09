Sigue dólar al alza

A la compra también tuvo movimiento la divisa verde, al pasar de 17.20 a 17.30 por uno.

Estos ajustes en la cotización siguen luego del retorno de miles de paisanos a los Estados Unidos, tras las vacaciones concluidas.

Con ello la moneda extranjera se recupera a niveles de noviembre pasado, cuando el dólar se cotizaba en 18.70 a la venta.

Foto: José García/Líder Web

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo.