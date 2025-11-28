El Dólar
Será este viernes el tercer Consejo Técnico Escolar: CREDE

Es la última sesión previo a las vacaciones, afirma César Bolaños Hernández

César Bolaños Hernández, jefe del CREDE en Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web ]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), profesor César Bolaños Hernández, anunció que este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual será la última del año antes del periodo vacacional.

“Esta tercera sesión del Consejo Técnico Escolar es para avanzar en las reflexiones y en los temas que los colectivos docentes necesitan abordar para que niñas, niños y adolescentes desarrollen sus capacidades humanas. El enfoque de esta reunión busca fortalecer la reflexión entre los docentes para mejorar los procesos educativos en las escuelas de la región”, afirmó Bolaños Hernández.

El jefe del CREDE precisó que a diferencia de otros ciclos escolares, este año cada colectivo docente elegirá los temas que trabajará, de acuerdo con sus necesidades.

Recordó que se plantearon 12 áreas prioritarias entre las que se encuentran evaluación formativa, vida saludable, trabajo con las familias, integración curricular y atención al rezago.

“Esta labor se construye desde la realidad de cada comunidad escolar, el proceso surge desde los territorios, donde se desarrollan construcciones sociales, económicas y simbólicas que enriquecen los aprendizajes con sentido y compromiso comunitario, con lo que se busca que cada plantel identifique sus prioridades y trabaje de manera colaborativa”, comentó.

Finalmente, indicó que esta sesión coincide con el cierre de actividades previas a la temporada navideña, donde las escuelas preparan festivales y actividades culturales que fomentan la convivencia. Bolaños resaltó que estos eventos también forman parte del proceso educativo, pues fortalecen valores y vínculos entre docentes, estudiantes y familias.

