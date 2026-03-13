Será este sábado el bingo de la parroquia Sagrados Corazones

Nuevo Laredo, Tam.– Con el objetivo de reunir recursos para continuar con trabajos de mantenimiento y diversas actividades pastorales, la parroquia Sagrados Corazones llevará a cabo un bingo el próximo 14 de marzo a partir de las 3:00 de la tarde en la Cueva Leonística.

“Este bingo lo realizamos cada año, en el mes de marzo, para seguir recabando fondos para el mantenimiento de nuestra parroquia. Gracias a Dios ya terminamos la parte exterior, pero ahora buscamos continuar con los trabajos dentro del templo y seguir impulsando nuestras obras de evangelización”, señaló el párroco Jesús Alberto Tijerina Bernal.

Tijerina Bernal explicó que recientemente se concluyeron trabajos en la parte exterior del edificio, los cuales representaban una prioridad debido a los problemas que se presentaban en la estructura. Sin embargo, ahora se busca avanzar con diversas mejoras en el interior del templo, donde también se requiere mantenimiento y adecuaciones.

En el bingo podrán hacerse acreedores a premios en efectivo de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil y 7 mil pesos, además de un premio especial de 25 mil pesos así como diversos artículos para el hogar como un refrigerador, una lavadora, una estufa, un minisplit y una televisión de 75 pulgadas. En total se estima que habrá alrededor de 100 mil pesos en premios, además de rifas de cortesías entre cada jugada.

Los boletos tienen un costo de 300 pesos y pueden adquirirse directamente en la parroquia Sagrados Corazones, ubicada en Perú 3115, entre Juárez y Morelos, en horarios de martes a sábado de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 4:00 a 7:00 pm.