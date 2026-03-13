El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.70
EN VIVO

Middleton se muestra explosivo en el 4to periodo y Mavs vencen a Grizzlies para cortar mala racha

Escolta anotó 35 puntos y lideró triunfo de Mavericks sobre Grizzlies 120-112

Khris Middleton, de los Mavericks de Dallas, dispara frente a Tyler Burton, de los Grizzlies de Memphis, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
AP

MEMPHIS, Tennessee.- Khris Middleton logró la mejor cifra de su temporada con 35 puntos, incluidos 22 en el cuarto periodo, y los Mavericks de Dallas rompieron una racha de ocho derrotas al doblegar el jueves 120-112 a los Grizzlies de Memphis.

Daniel Gafford sumó 22 puntos, su mejor marca de la campaña. Max Christie y Cooper Flagg aportaron 13 cada uno por Dallas.

Middleton acertó 10 de 17 disparos en el partido, incluidos 8 de 10 desde la línea de 3 puntos. Gafford añadió 14 rebotes.

Jaylen Wells encabezó a Memphis con 23 puntos y GG Jackson terminó con 20. Javon Small registró 19 unidades y nueve asistencias.

Taylor Hendricks contabilizó 17 puntos y 10 rebotes.

Los Mavericks, que llegaron a tener ventaja de 20 tantos en la primera mitad, fueron superados 30-21 en el tercer cuarto y apenas ganaban por 86-84 al entrar al periodo final. Middleton anotó los primeros 11 puntos de Dallas en el cuarto para volver a ampliar la ventaja a dos dígitos y terminó con el cuarto de mayor anotación de su carrera.

Comparte Sepp Straka liderato en TPC Sawgrass tras exigente primera ronda

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.