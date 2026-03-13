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Congreso recibirá este viernes Cuarto Informe de Américo

Será el próximo lunes 23 de marzo cuando el titular del Ejecutivo estatal presente su informe al pueblo de Tamaulipas

Agencias
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, entregará este viernes al Congreso del Estado el Cuarto Informe del estado que guarda la administración pública estatal.
Durante la sesión pública y solemne, que dará inicio a las 11 horas, el representante gubernamental dará cumplimiento, ante el pleno legislativo, a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y hará entrega al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, el documento que detalla las políticas públicas, acciones y programas que están en marcha para el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.
Será el próximo lunes 23 de marzo cuando el titular del Ejecutivo estatal presente su informe al pueblo de Tamaulipas, en un acto que se celebrará en el Polyforum de Ciudad Victoria.
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