Presidente cubano dice que hubo conversaciones recientes con EU para resolver diferencias

Lo que marca la primera vez que el país caribeño confirma esas especulaciones

Un hombre sostiene su teléfono móvil mientras viaja en la parte trasera de un triciclo en La Habana, Cuba, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Un hombre sostiene su teléfono móvil mientras viaja en la parte trasera de un triciclo en La Habana, Cuba, el lunes 12 de enero de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

LA HABANA (AP) — El gobierno de Cuba mantuvo conversaciones recientes con Estados Unidos, afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel el viernes, lo que marca la primera vez que el país caribeño confirma esas especulaciones.

“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, dijo Díaz-Canel en un discurso. “Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”.

No detalló cuáles fueron esos factores ni ofreció información sobre las conversaciones.

Díaz-Canel indicó que en los últimos tres meses no han llegado a la isla envíos de petróleo, algo que atribuyó a un bloqueo energético de Estados Unidos.

La región occidental de Cuba sufrió un apagón masivo la semana pasada, que dejó a millones sin electricidad.

El presidente agregó que Cuba, que produce el 40% de su petróleo, ha estado generando su propia energía, pero que no ha sido suficiente para cubrir la demanda.

El dirigente cubano sostuvo que la falta de electricidad ha afectado las comunicaciones, la educación y el transporte, y que el gobierno ha tenido que posponer cirugías para decenas de miles de personas como resultado.

“El impacto es tremendo”, dijo Díaz-Canel.

Comentó que más de 115 panaderías en toda la isla han sido reconvertidas para funcionar con leña o carbón.

Agregó que se han instalado 955 paneles solares en viviendas rurales y centros sociales, y que antes que termine marzo entrarán en funcionamiento más sistemas solares que añadirán 100 megavatios a la deteriorada red eléctrica de Cuba.

“Todavía con todo esto que estamos montando necesitamos petróleo”, afirmó.

Díaz-Canel apuntó que la producción también ha disminuido.

“Sin energía, ningún país puede producir en las magnitudes de la normalidad”, destacó. “Todo esto ha implicado hacer ajustes laborales”.

Cuba implementó el mes pasado medidas de austeridad para ahorrar combustible.

“El propósito de esta conversación es el primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen y por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado”, explicó Díaz-Canel.

El presidente agregó que el objetivo era “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países. Y además de eso, identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región”.

Aseguró que Cuba está dispuesta a llevar adelante el proceso sobre la base de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de los países y a la “soberanía y la autodeterminación” de Cuba.

Los envíos cruciales de petróleo desde Venezuela se detuvieron después que Estados Unidos atacó al país sudamericano y arrestó al entonces presidente Nicolás Maduro.

El apagón más reciente fue atribuido a una caldera averiada en una planta termoeléctrica, lo que obligó a desconectar la red eléctrica de Cuba.

Las autoridades han señalado que algunas plantas termoeléctricas han estado operando por más de tres décadas y reciben poco mantenimiento debido a su alto costo. Las sanciones de Estados Unidos también han impedido que el gobierno compre equipos nuevos y piezas especializadas, según autoridades.

Tras su discurso, Díaz-Canel respondió preguntas de un grupo selecto de reporteros estatales.

Las preguntas se centraron en su mayoría en las crisis cada vez más profundas de Cuba, pero un reportero preguntó por el reciente tiroteo contra una embarcación con bandera de Florida en aguas cubanas, en el que murieron cuatro de 10 cubanos procedentes de Estados Unidos, después que el gobierno los acusó de abrir fuego contra tropas locales.

Un quinto sospechoso murió posteriormente a causa de sus heridas, según el gobierno cubano.

Díaz-Canel indicó que funcionarios del FBI visitarán Cuba pronto, al tiempo que ambos países continúan compartiendo información sobre el incidente.

Los otros cinco sospechosos han sido detenidos y enfrentan cargos de terrorismo.

Díaz-Canel habló un día después que el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciara que liberará a 51 presos, en una medida que surge de un espíritu de buena voluntad y de estrechas relaciones con el Vaticano.