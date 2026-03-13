Bajan mercados mundiales y el petróleo ronda los $100

HONG KONG (AP) — Las acciones mundiales retrocedieron el viernes mientras los precios del petróleo volvieron a superar los 100 dólares por barril en medio de la ansiedad por la guerra con Irán y su impacto en los suministros de crudo y gas.

Los futuros de Estados Unidos cotizaban a la baja, con los futuros del S&P 500 y del promedio industrial Dow Jones bajando 0,3%.

En las primeras operaciones europeas, el FTSE 100 de Gran Bretaña cayó 0,7% hasta 10.235,29. El DAX de Alemania perdió 1% hasta 23.345,90, mientras el CAC 40 de Francia bajó 1,2% hasta 7.887,18.

En las operaciones asiáticas, el índice Nikkei 225 de Tokio retrocedió 1,2% hasta 53.819,61. Las acciones vinculadas a la tecnología registraron algunas de las mayores caídas, con SoftBank Group bajando 4,5%.

El Kospi de Corea del Sur cayó 1,7% hasta 5.487,24 .

El Hang Seng de Hong Kong perdió 1 % hasta 25.465,60, mientras el índice compuesto de Shanghái bajó 0,8% hasta 4.095,45.

El S&P/ASX 200 de Australia bajó 0,1% hasta 8.617,10.

El Taiex de Taiwán cotizaba 0,5 % a la baja, y el Sensex de India cayó 1,8%.

Los precios del petróleo se mantuvieron estables. El crudo Brent, referencia internacional, estaba a 101 dólares por barril. El crudo de referencia de Estados Unidos subió 0,5 % hasta 96,23 dólares por barril.

El jueves, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en sus primeras declaraciones públicas, prometió que Irán seguirá combatiendo y continuará usando el Estrecho de Ormuz —una vía marítima crucial para el transporte de petróleo y gas que ha quedado prácticamente cerrada, con importantes interrupciones del tráfico marítimo— como palanca contra Estados Unidos e Israel.

Aproximadamente el 20% del petróleo mundial fluye por el estrecho, y los ataques a barcos ya han incrementado la preocupación “por la magnitud de la interrupción del suministro y los persistentes cuellos de botella en el transporte marítimo”, escribieron analistas de Mizuho Bank.

Las declaraciones del nuevo líder de Irán se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que la guerra estaba “muy completa”, lo que ha avivado la inquietud sobre cuánto tiempo más podrán durar las tensiones. Intensos ataques alcanzaron la capital de Irán, Teherán, la mañana del viernes.

Los precios del petróleo han sido volátiles desde que comenzó la guerra. Aunque la Agencia Internacional de Energía anunció el miércoles que sus miembros pondrían a disposición 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, algunos economistas creen que eso hará poco para tranquilizar a los mercados.

Es probable que la inflación mundial empeore a medida que suban los precios del petróleo, y el aumento de los costos del combustible ya está empezando a perjudicar a los consumidores en todo el mundo. El encarecimiento de la energía también podría, por ejemplo, elevar los costos de desarrollo y producción de la IA y de los chips, según algunos analistas.

Wall Street registró pérdidas el jueves tras oscilaciones volátiles este mes. El S&P 500 cayó 1,5% y el promedio industrial Dow Jones bajó 1,6%. El compuesto Nasdaq retrocedió 1,8%.

Las acciones de algunas empresas muy dependientes de los costos del combustible registraron descensos mayores. La operadora de cruceros Carnival cayó 7,9% y United Airlines se hundió 4,6%.

En otras operaciones a primera hora del viernes, los precios del oro y la plata bajaron. El precio del oro cayó 0,8% hasta 5.082,70 dólares la onza, y el precio de la plata bajó 3,2% hasta 82,38 dólares la onza.

El dólar estadounidense subió a 159,43 yenes japoneses desde 159,34 yenes. El euro cotizaba a 1,1449 dólares, a la baja desde 1,1512 dólares.

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