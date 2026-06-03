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Seminarista Juan de Dios Vargas será ordenado como diácono

El 25 de julio será la ordenación, confirmó la Diócesis de Nuevo Laredo

En el caso de Juan de Dios, esta ordenación representará el primer paso hacia el sacerdocio. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- La Diócesis de Nuevo Laredo dio a conocer que el seminarista Juan de Dios Vargas Cuevas, ha sido considerado digno para recibir el Sacramento del Orden, en el grado de Diaconado, el próximo 25 de julio.

“Pedimos a toda la comunidad su oración por él, para que el Señor lo siga guiando y le conceda configurarse cada día más con Cristo, Buen Pastor”, resaltó la Diócesis en su comunicado.

Para quienes no están familiarizados con el proceso de formación sacerdotal, el Diaconado es el primer grado del Sacramento del Orden. Los tres grados son: Diaconado, Presbiterado (sacerdocio) y Episcopado.

En el caso de Juan de Dios, esta ordenación representará el primer paso hacia el sacerdocio.

“Si Dios lo permite y concluye satisfactoriamente su etapa de formación y ministerio diaconal, dentro de aproximadamente un año podría ser ordenado presbítero (sacerdote)”, continuó el comunicado.

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