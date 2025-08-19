El Dólar
Seguirá en suspenso alza a tarifas del transporte

Confirmó el Subsecretario del Transporte Público en la entidad, Armando Núñez Montelongo

Italia Soler / El Diario Mx (AMT)

Ciudad Victoria, Tam.- El posible incremento a la tarifa del transporte público en Tamaulipas sigue en proceso de análisis, confirmó el Subsecretario del Transporte Público en la entidad Armando Núñez Montelongo.

A pesar de que inicialmente se esperaba una decisión para el 15 de agosto, las autoridades han decidido extender el periodo de evaluación hasta que se normalice el regreso a clases y se tenga un panorama real del aforo de usuarios.

“La verdad que no será considerado el periodo ocasional, entonces sí nos ayuda mucho a tener el aforo real ya con los jóvenes, con los universitarios, primeros y secundarios preparados para llegar a la escuela, todavía se está analizando, por eso no hemos podido dar esa noticia de si se aumenta o no” dijo Núñez Montelongo.

El subsecretario del transporte también explicó que el análisis contempla un monitoreo intensivo durante 20 días consecutivos, estarán realizando conteos desde las 5 de la mañana para determinar el flujo real de pasajeros y contrastarlo con los ingresos reportados por los concesionarios “eso a nosotros nos permite tener la certeza”.

Reconoció que, tras el anuncio del análisis para un posible aumento en las tarifas, las quejas ciudadanas aumentaron, especialmente por parte de adultos mayores. A esto se suma la preocupación por prácticas inseguras como el exceso de velocidad entre operadores que compiten por pasaje.

