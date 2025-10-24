Secretaría de Marina deberá ofrecer disculpa pública por desaparición forzada en Colombia, Nuevo León

Nuevo Laredo, Tam.- El próximo 10 de Diciembre de este año la Secretaria de la Marina Armada de México deberá ofrecer una Disculpa Pública en el poblado de Colombia, Nuevo León por la desaparición forzada del ingeniero Armando Humberto del Bosque Villareal, ocurrida el 3 de Agosto del 2013, informó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Lo anterior en cumplimiento a la sentencia condenatoria emitida en contra del ex capitán de la Marina

Raúl Sánchez Labrada y los marineros Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Camarillas y Eliseo Sánchez Padrón confirmada dentro del Proceso Penal 9/2021.

En septiembre pasado el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Monterrey, Nuevo León, José Reynoso Castillo envió un oficio al titular de la Secretaria de Marina solicitando un informe actualizado de las gestiones realizadas para el cumplimiento de dicha resolución respecto a esta Medida de Satisfacción establecida en la Ley General de Víctimas, PERO HASTA LA FECHA NO HA RESPONDIDO, desacatando este ordenamiento judicial.

…Medidas de satisfacción. “… en lo relativo a las fracciones I y III, se ordena a la Secretaría de Marina, realice una declaratoria oficial en la que restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima directa, así como de las personas vinculadas a ella, seguido de una disculpa pública de la dependencia y de los sentenciados, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades, como lo ordena el mismo artículo 73 de la Ley General de Víctimas, fracción IV y 30, fracciones VI y VII, del Código Penal Federal….”

Medidas de no repetición. “… el Secretario de Marina deberá hacer las gestiones que estime pertinentes para obtener un presupuesto o destinar una partida presupuestal para capacitación de todos los elementos castrenses a su mando en materia de derechos humanos, pues ello ayudará en gran medida a que no se vuelvan a repetir actos de la naturaleza como el que hoy se juzgan…”

A manera de antecedente es importante recordar que en sesión pública del 21 de febrero del 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la protección de la justicia federal al capitán Raúl Sánchez Labrada y tres marineros quienes promovieron un amparo directo registrado con el número 5/2023 en contra de la sentencia reducida ante el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Distrito.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ANAHUAC

SE NIEGA A RECIBIR A PADRE DE LA VICTIMA

Mientras que al Presidente Municipal de Anáhuac, Nuevo León se le ordena lo siguiente:

“….gírese oficio al presidente municipal de dicho lugar, a efecto que realice actos que conmemoren el honor de Armando Humberto del Bosque Villarreal y preserven su memoria, acorde a lo dispuesto por el artículo 73, fracción VI, de la Ley General de Víctimas, como puede ser mediante un monumento en la plaza principal del poblado de Colombia, en Anáhuac, Nuevo León, o cambiar la nomenclatura de una calle por el nombre del hoy occiso, como acto de preservación de su memoria, mismo que deberá permanecer a perpetuidad como testimonio de la responsabilidad de los agentes de estado en la comisión del delito de desaparición forzada y tutelarlo por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León.

Al menos en dos ocasiones, don Humberto del Bosque Gutiérrez, padre de la víctima del mismo nombre ha solicitado al presidente municipal de Anáhuac, Juan Manuel Morton González, ser recibido en Audiencia para conocer los avances de la construcción del Memorial pero este funcionario público se ha negado a recibirlo.

