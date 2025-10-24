Max Verstappen espera que la altitud de México le beneficie en su lucha por el título de F1

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para mantenerse en la lucha por un quinto título consecutivo de F1, Max Verstappen necesita seguir cerrando la brecha con Oscar Piastri y Lando Norris, sus rivales de McLaren. Correr en la Ciudad de México podría ayudarle a lograrlo.

Verstappen ha ganado cinco veces en México, incluidas tres de las últimas cuatro ediciones. Y viene entonado por una victoria en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, el pasado fin de semana, como parte de un reciente impulso que le ha permitido reducir la diferencia con el líder Piastri de 104 puntos a 40 en las últimas cuatro carreras. Está a 26 puntos detrás de Norris.

No hace mucho, las posibilidades de Verstappen de defender su título habían sido prácticamente descartadas. Ahora, otra victoria podría meterle de lleno en la contienda.

“Para ser honesto contigo, seguir en esta pelea es muy sorprendente”, dijo Verstappen. “Como dije antes, necesitamos ser perfectos. Pero para mí, es solo una presión positiva”.

Verstappen fue uno de varios pilotos que se ausentaron de la primera sesión de práctica del viernes, con el adolescente británico Arvid Lindblad al volante en su lugar. Pero ya conoce bien la pista: aparte del Red Bull Ring en Austria, es el único circuito donde ha ganado cinco carreras.

El GP de México se corre en 71 vueltas en el circuito de 4.304 kilómetros (2.67 millas) del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, que cuenta con 17 curvas y se encuentra a una altitud de 2.240 metros (7.350 pies) sobre el nivel del mar. El aire aquí genera menos carga aerodinámica, lo que hace que la configuración del monoplaza sea más exigente para los equipos.

“El circuito tiende a adaptarse a nuestro auto, la gran altitud siempre trae desafíos únicos”, dijo Verstappen. “México siempre tiene un ambiente de fiesta divertido, así que será emocionante cerrar la doble jornada allí”.

Piastri, quien chocó en la carrera sprint y terminó quinto en Austin, no ha ganado en cuatro carreras y no sube al podio desde Monza en Italia, cuando terminó tercero.

“Creo que (Verstappen) ha sido muy consistente en los últimos fines de semana”, dijo Piastri el jueves. “Pero no hay beneficio en preocuparse por eso, lo que me va a ayudar a ganar este campeonato es tratar de sacar lo mejor de mí mismo”.

McLaren ya ha asegurado el campeonato de constructores y algunos otros pilotos aún ven a Piastri y Norris como los dos grandes favoritos para el título.

“Max siempre está al tanto de las cosas y siempre rinde extremadamente bien, pero todavía está 40 puntos detrás y 40 puntos son significativos. Así que, si tuviera que apostar un dólar, probablemente lo haría por los pilotos de McLaren”, dijo Charles LeClerc de Ferrari, quien está quinto en la clasificación. “Pero sí, nunca puedes descartar a Max”.

Aforo completo a pesar de la ausencia de Sergio Pérez

El Gran Premio de México celebra su décimo aniversario desde que el circuito regresó al calendario de la F1 después de una pausa de 23 años. Será el primer fin de semana de carreras aquí sin el piloto local Sergio Pérez.

Red Bull rompió lazos con “Checo” Pérez el pasado diciembre debido a un bajo rendimiento y algunos se preguntaron si los aficionados asistirían a la carrera de este año a pesar de su ausencia.

“Tenemos un lleno total, los aficionados mexicanos aman a ‘Checo’, nadie lo discutiría, pero también aman las carreras, y estamos teniendo una gran temporada hasta ahora y las gradas estarán llenas”, dijo el director de carrera Federico González Compeán.

Las seis victorias de Pérez representan la mayor cantidad de un piloto mexicano en la F1, y fue fundamental para asegurar el regreso del deporte a Ciudad de México en 2015.

El popular piloto tendrá la oportunidad de correr nuevamente en su país el próximo año después de firmar un contrato con Cadillac.