Gol de Grüll da al Werder Bremen victoria 1-0 ante Union Berlín en la Bundesliga

El Bremen enlazó triunfos consecutivos en casa por primera vez esta temporada

Victor Boniface (44) de Werder Bremen pugna por el balón con Christopher Trimmel (28) y Leopold Querfeld de Union Berlín en la Bundesliga, el viernes 24 de octubre de 2025. (Carmen Jaspersen/dpa vía AP)
AP

BREMEN, Alemania (AP) — Marco Grüll anotó a los 72 minutos con un remate de zurda para darle el viernes a Werder Bremen la victoria 1-0 sobre Union Berlín en la Bundesliga.

El Bremen enlazó triunfos consecutivos en casa por primera vez esta temporada y quedó en la mitad superior de la tabla antes de los otros partidos del fin de semana.

En un duelo con pocas ocasiones el gol de Grüll fue lo más sobresaliente. El ex extremo del Rapid Viena recortó desde la derecha antes de definir con un disparo combeado hacia el segundo palo.

La victoria rompió la mala racha de resultados de. Bremen en los partidos de los viernes por la noche. El equipo de Horst Steffen había perdido sus últimos tres partidos de viernes, cada uno por al menos tres goles.

El resultado lo elevó al séptimo lugar con 11 puntos, una unidad por delante del décimo Union Berlín.

