Regresa Federer a Wimbledon en aniversario de histórica final ante Nadal

El ocho veces campeón asistió al Palco Real y recibió el reconocimiento del público londinense

El extenista suizo Roger Federer asiste a los partidos de Wimbledon en el Palco Real el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

El extenista suizo Roger Federer asiste a los partidos de Wimbledon en el Palco Real el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

LONDRES.- Roger Federer regresó a Wimbledon el lunes, en el 18vo aniversario de su memorable derrota en cinco sets ante su rival Rafael Nadal en la final de 2008.

El ganador de ocho títulos en individuales masculinos en el Grand Slam sobre hierba —que vistió un traje marrón cruzado— fue invitado al Palco Real para los partidos de la cuarta ronda.

Federer se sentó en la primera fila para el partido de la Pista Central en la que la emergente filipina Alexandra Eala jugó con la finalista de 2024 Jasmine Paolini. Le siguió el duelo entre Grigor Dimitrov ante el también invitado por comodín Arthur Fery, quien creció justo más allá de las puertas del All England Club, y del campeón del Abierto de Francia Alexander Zverev contra Jiri Lehecka.

Cuando el partido Zverev-Lehecka comenzó cerca de las 9 p.m., Federer estuvo brevemente solo en el Palco Real.

Nadal venció a Federer 9-7 en el quinto set de la final de 2008, considerada uno de los partidos más memorables de la historia. Además, la derrota impidió que Federer se convirtiera en el primer hombre desde la década de 1880 en ganar un sexto campeonato consecutivo en Wimbledon.

La final de 2008 se disputó el 6 de julio, que también fue la fecha en que Federer ganó su primer título de Wimbledon en 2003 al derrotar a Mark Philippoussis.

Federer, que ganó el último de sus títulos de Wimbledon en 2017, se retiró en 2022.

El próximo mes, será incorporado al Salón Internacional de la Fama del Tenis.

La también leyenda del tenis Billie Jean King y Kimi Antonelli, el piloto de Mercedes de 19 años que lidera la clasificación de la Fórmula 1, estuvieron presentes en el Palco Real el lunes.