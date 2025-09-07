El Dólar
Se unen jóvenes a Brigada de Limpieza para transformar El Patinadero

Con gran entusiasmo y una amplia participación ciudadana

Gracias al esfuerzo colectivo, se logró retirar una importante cantidad de residuos sólidos urbanos, principalmente botellas de plástico, bolsas, cartón, llantas y otros desechos. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran entusiasmo y una amplia participación ciudadana, la Coordinación General de Gestión Ambiental (CGGA) encabezó una brigada de limpieza en el patinadero ubicado a un costado del Río Bravo sobre el boulevard Colosio, logrando recuperar este espacio público que durante mucho tiempo había estado afectado por residuos y desechos.

La jornada se distinguió por el trabajo en conjunto entre la CGGA, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), el Tecnológico Nacional de México, campus Nuevo Laredo, y de manera muy especial, vecinos y ciudadanos comprometidos que acudieron voluntariamente a sumarse a esta causa ambiental.

Gracias al esfuerzo colectivo, se logró retirar una importante cantidad de residuos sólidos urbanos, principalmente botellas de plástico, bolsas, cartón, llantas y otros desechos que impactan de manera directa en la imagen, la salud y el equilibrio ecológico de la zona. La actividad no solo representó una acción de limpieza, sino un llamado a la conciencia para mantener nuestros espacios libres de basura.

Este tipo de iniciativas se enmarcan en la visión de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, de consolidar un Nuevo Laredo más limpio, ordenado y sustentable, donde la colaboración entre gobierno, instituciones y ciudadanía sea la clave para generar un verdadero cambio.

La Coordinación General de Gestión Ambiental reiteró que la misión no se limita a limpiar, sino a fomentar una cultura ambiental que evite ensuciar y promueva el cuidado responsable de los espacios públicos.

