Se une Gobierno Municipal a segundo simulacro nacional

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de los 40 años de Protección Civil en México, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo se sumó al Segundo Simulacro Nacional, realizando un ejercicio de prevención desde la Presidencia Municipal.

Personal del municipio, encabezado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos, participó en el simulacro bajo la hipótesis de incendio, logrando evacuar a todo el personal de presidencia en alrededor de cuatro minutos, demostrando eficacia y coordinación.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, resaltó el valor de estos ejercicios para fortalecer la cultura de prevención y la cooperación ciudadana.

“Por primera vez se utilizó una alarma a nivel nacional, lo que representa un gran paso en la coordinación y preparación ante emergencias. Quiero reconocer al personal de presidencia que respondió de manera adecuada gracias a la constante capacitación que hemos implementado”, señaló.

Como acto simbólico y en homenaje a los rescatistas caídos en el cumplimiento de su deber, se guardó un minuto de silencio con el puño derecho en alto, recordando a estos héroes que han dado su vida por salvar a otros.

Además de la Presidencia Municipal, el Sistema DIF y otros edificios públicos de la ciudad se unieron a este ejercicio de prevención, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la seguridad y el bienestar de la población.