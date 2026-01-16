Se reúne nuevo Obispo con el presbiterio diocesano

La reunión se llevó a cabo en la iglesia Santa Elena. [Diócesis /Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- Este jueves Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, IV Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, sostuvo un encuentro con el presbiterio diocesano.

Durante la reunión, el Señor Obispo ratificó los cargos de la curia diocesana, así como a los párrocos de los distintos templos, señalando que todos continuarán en sus encomiendas pastorales hasta que, en su momento, sea conveniente realizar cambios que permitan seguir fortaleciendo y mejorando la vida de esta Iglesia diocesana.

Monseñor Lerma Martínez compartió con los presbíteros parte de su experiencia y ministerio sacerdotal desarrollados en Chihuahua, y los exhortó a acompañarlo con espíritu de comunión y servicio en el trabajo pastoral que se realiza en la Diócesis de Nuevo Laredo.

“Vamos a seguir trabajando como está el calendario diocesano, me vengo a incorporar, no cambiaré nada, solo voy a ponerle mi sello personal, gracias por recibirme con tanto cariño” reiteró Don Luis Carlos.

Durante el encuentro, algunos sacerdotes se presentaron y dieron a conocer los servicios y el trabajo diocesano que desempeñan en las distintas áreas pastorales de esta Iglesia particular.

La reunión concluyó con la convivencia fraterna al compartir los alimentos, en un ambiente de cercanía y compañerismo sacerdotal.