Se registra aparatoso choque con volcadura en la Carretera Aeropuerto

Pese a lo aparatoso del choque y a los severos daños materiales, los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que ambos conductores resultaron ilesos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vial se registró sobre la Carretera Aeropuerto, luego de que una maniobra imprudente derivara en la volcadura de una camioneta y en el impacto de un automóvil contra la infraestructura eléctrica.

El percance ocurrió cuando una camioneta tipo estaquitas con caja salió de un retorno e invadió el carril de preferencia, provocando una colisión de gran intensidad.

La unidad involucrada es una camioneta Nissan NP300 modelo 2018, conducida por Juan Francisco, de 44 años, quien circulaba de sur a norte frente a las instalaciones del aeropuerto.

Al incorporarse de manera intempestiva a la vía principal, el conductor cortó la circulación de un automóvil Buick Regal modelo 2015, que transitaba con derecho de paso.

Tras el impacto, la camioneta perdió estabilidad y terminó volcada sobre su costado izquierdo en plena carpeta asfáltica, mientras que el automóvil salió proyectado hasta estrellarse contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

Pese a lo aparatoso del choque y a los severos daños materiales, los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que ambos conductores resultaron ilesos, sin requerir traslado hospitalario.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente, ordenaron el retiro de las unidades al corralón y determinaron como responsable al conductor de la camioneta, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.