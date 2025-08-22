Se inscriben 30 neolaredenses a curso de la Academia de Bomberos

Nuevo Laredo, Tam.- Un total de 30 personas se inscribieron para formar parte de la Academia de Bomberos, la cual dará inicio en los próximos días, debido al crecimiento de la ciudad, el Gobierno Municipal decidió abrir esta convocatoria para poder contar con el personal adecuado y responder a los llamados de emergencia de manera rápida y eficaz.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que entre los participantes se encuentran hombres y mujeres comprometidos con la vocación de servicio y con el interés de integrarse a las filas de esta noble institución que trabaja todos los días en favor de la seguridad de las familias neolaredenses.

“Es muy alentador ver que la ciudadanía, sin distinción de género, decide prepararse para servir y proteger a la comunidad. Este nuevo grupo de aspirantes refleja el espíritu de solidaridad que caracteriza a los bomberos”, señaló Fernández Diez de Pinos.

La Academia de Bomberos es un programa de formación que busca dotar a los aspirantes de los conocimientos, habilidades y disciplina necesarios para atender emergencias, salvaguardar vidas y enfrentar situaciones de riesgo con profesionalismo.

Fernández Diez de Pinos señaló que los diferentes módulos se llevarán a cabo en espacios diversos de la ciudad para que los aspirantes puedan aprender cómo reaccionar ante diferentes reacciones y estrategias.

El curso tendrá una duración de tres meses, con sesiones todos los sábados de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., impartidas por personal especializado de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

La capacitación será de carácter teórico-práctico y abordará temas como: combate de incendios, rescate, primeros auxilios y atención a emergencias.