El Dólar
Compra:
$18.10
Venta:
$18.90
EN VIVO

Se inscriben 30 neolaredenses a curso de la Academia de Bomberos

Concluye convocatoria y, en próximos días, arrancará la capacitación

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Un total de 30 personas se inscribieron para formar parte de la Academia de Bomberos, la cual dará inicio en los próximos días, debido al crecimiento de la ciudad, el Gobierno Municipal decidió abrir esta convocatoria para poder contar con el personal adecuado y responder a los llamados de emergencia de manera rápida y eficaz.

 

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que entre los participantes se encuentran hombres y mujeres comprometidos con la vocación de servicio y con el interés de integrarse a las filas de esta noble institución que trabaja todos los días en favor de la seguridad de las familias neolaredenses.

 

“Es muy alentador ver que la ciudadanía, sin distinción de género, decide prepararse para servir y proteger a la comunidad. Este nuevo grupo de aspirantes refleja el espíritu de solidaridad que caracteriza a los bomberos”, señaló Fernández Diez de Pinos.

 

La Academia de Bomberos es un programa de formación que busca dotar a los aspirantes de los conocimientos, habilidades y disciplina necesarios para atender emergencias, salvaguardar vidas y enfrentar situaciones de riesgo con profesionalismo.

 

Fernández Diez de Pinos señaló que los diferentes módulos se llevarán a cabo en espacios diversos de la ciudad para que los aspirantes puedan aprender cómo reaccionar ante diferentes reacciones y estrategias.

El curso tendrá una duración de tres meses, con sesiones todos los sábados de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., impartidas por personal especializado de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

 

La capacitación será de carácter teórico-práctico y abordará temas como: combate de incendios, rescate, primeros auxilios y atención a emergencias.

FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump
Ofrece Estado nuevo descuento para licencia a motociclistas

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.