Se impone el nepotismo en el mal gobierno de Carmen Lilia

Carmen Lilia Cantú Villarreal ya gobernó por 3 años el municipio de Nuevo Laredo, tres largos años que al parecer de nada le sirvieron para aprender a servir al pueblo y no servirse del pueblo. Y aun no aprende, que con el pueblo todo sin el pueblo nada, como Andrés Manuel López Obrador.

Desde que comenzó su administración 2021-24 dio rienda suelta a su gran prepotencia, abusar y humillar a los mismos trabajadores del municipio, sindicalizados y no sindicalizados.

Con esos dones nefastos que tiene aplasta y humilla a todos aquellos que no se arrodillen a su paso, a todos aquellos que no le aplaudan en sus eventos, a todos aquellos que no le digan que es la mejor y a todos aquellos que no hagan su voluntad.

A la gente del pueblo la humilla y la pisotea, pero a su familiares, amigos y cómplices de su gran saqueo los premia con altos salarios y hasta con sus gastos personales cargados al dinero de Nuevo Laredo.

Y en esta nueva administración, Carmen Lilia con prepotencia nomas porque puede, despidió a más de 20 trabajadores municipales sin importarle el daño que hace a esas familias y a menos de 3 meses de la celebración de las fiestas decembrinas.

Por otro lado, nomás porque puede y manda designó a su hermanita Claudette Cantú Villarreal, presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, cometiendo un acto descarado de neopotismo.

Asi es Carmen Lilia, le vale el bienestar del pueblo y no va a cambiar, su nefasta forma de ser la tendrán que sufrir las familias de Nuevo Laredo, una ciudad en ruinas, con graves y grandes problemas de infraestructura.

Una ciudad fronteriza con la Aduana más importante de Latinoamérica, pero hundida en la pobreza por un mal gobierno que se dedica a saquear y acumular fortunas aunque el pueblo sufra por el pésimo estado de sus calles, por su mal alumbrado, sin apoyo a la educación ni a las familias más necesitadas.

Y hay que recordar que Carmen Lilia, quien reside en Laredo, Texas va a gobernar la ciudad 3 años más y manejar un presupuesto de mas de 15 mil millones de pesos, lo peor es que es un gobierno ilegítimo que se robó las elecciones y la voluntad del pueblo el pasado 2 de junio.

Y hay pruebas de este gran atraco electoral donde participaron las autoridades electorales estatales,

Carmen Lilia, la mentirosa, la prepotente, la abusadora, la saqueadora, la engañadora, la ilegitima alcaldesa, la ladrona y enemiga de casi todos los habitantes de Nuevo Laredo estará 3 años más y todo seguirá igual. Árbol que nace torcido jamás se endereza.

Seguirá imponiéndose el neopotismo, la corrupción, el saqueo, el abuso, la prepotencia y la arrogancia de Carmen Lilia nomas porque puede.

Y 3 años más de mal gobierno.

