Se fractura joven pierna tras impactar su moto contra una camioneta

El percance ocurrió en la avenida César López de Lara, a la altura de la calle González

Al llegar al sitio, los rescatistas encontraron al motociclista tirado sobre el pavimento, recostado del lado derecho y con visibles signos de dolor. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un joven de 29 años resultó con una fractura en la pierna izquierda luego de impactarse por alcance contra una camioneta en la avenida César López de Lara, a la altura de la calle González. El accidente movilizó a paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Al llegar al sitio, los rescatistas encontraron al motociclista tirado sobre el pavimento, recostado del lado derecho y con visibles signos de dolor. Fue identificado como José Miguel, quien conducía una motocicleta Veloci color negro con rojo y sin placas de circulación.

De acuerdo con el reporte preliminar, el motociclista se impactó en la parte trasera de una Ford Expedition azul con placas de Tamaulipas, conducida por un hombre identificado como Sergio Alfredo. El golpe provocó que el joven cayera de la unidad y sufriera la fractura.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente trasladaron al lesionado al Hospital del IMSS para recibir atención especializada, debido a la gravedad de la lesión en su pierna izquierda.

El conductor de la camioneta permaneció en la zona del incidente y colaboró con los cuerpos de emergencia mientras se realizaba la valoración del involucrado.

De acuerdo con testigos, la motocicleta terminó debajo de la parte trasera de la camioneta, lo que dejó daños visibles en ambos vehículos. Sin embargo, la obstrucción al tráfico fue mínima debido a la rápida intervención de los paramédicos.

Ambas partes lograron llegar a un acuerdo antes del arribo de las autoridades viales.