Ocasiona choque en la avenida Reforma por invadir carril

El percance ocurrió cuando la mujer, identificada como María Guadalupe C. G., circulaba de sur a norte por los carriles laterales de la avenida y, a la altura de Paseo Colón, decidió incorporarse de manera intempestiva a los carriles centrales. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El percance ocurrió cuando la mujer, identificada como María Guadalupe C. G., circulaba de sur a norte por los carriles laterales de la avenida y, a la altura de Paseo Colón, decidió incorporarse de manera intempestiva a los carriles centrales. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un cambio repentino de carril realizado por una conductora de 70 años desencadenó un aparatoso accidente de tres vehículos sobre la avenida Reforma, dejando daños materiales cuantiosos y un intenso congestionamiento vial en uno de los cruces más transitados de la ciudad.

El percance ocurrió cuando la mujer, identificada como María Guadalupe C. G., circulaba de sur a norte por los carriles laterales de la avenida y, a la altura de Paseo Colón, decidió incorporarse de manera intempestiva a los carriles centrales. La maniobra tomó por sorpresa a los automovilistas que transitaban por la zona.

El primer impacto se registró cuando un Saturn Ion blanco, modelo 2006, conducido por Rigoberto R. D., colisionó contra el costado izquierdo de la camioneta Ford Escape que realizaba la maniobra indebida. El golpe desestabilizó la unidad, que continuó avanzando sin lograr recuperar el control.

Segundos después, la Ford Escape volvió a ser impactada, esta vez por un Nissan Versa azul marino, modelo 2015, conducido por Andrés B. X., quien ya no pudo frenar ante la obstrucción repentina en su carril. Ambas colisiones terminaron por bloquear el crucero, complicando la circulación en los dos sentidos.

Automovilistas que presenciaron el incidente señalaron que el movimiento inesperado de la conductora provocó que los demás vehículos no tuvieran margen de maniobra para evitar el choque. A pesar de la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar minutos después para controlar el flujo vehicular y realizar el peritaje correspondiente. Tras las evaluaciones, se determinó como responsable a la conductora de la camioneta Ford por invadir los carriles centrales sin las debidas precauciones.

Las tres unidades involucradas fueron remolcadas al corralón.