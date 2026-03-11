El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.70
EN VIVO

Se desata voraz incendio en yonke de la colonia Francisco Villa

Llamas consumieron tres vehículos y generaron intensa columna de humo visible en gran parte del sector

Fue necesaria la intervención de personal de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron con varias unidades apagadoras para combatir el incendio. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado en un yonke ubicado en la colonia Francisco Villa provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el cruce de la Carretera Aeropuerto e Iglesias Calderón, dejando como saldo tres vehículos consumidos por el fuego y daños materiales en autopartes almacenadas en el lugar.

De acuerdo con reportes de autoridades, el siniestro se originó en el interior del establecimiento donde se desarmaban vehículos y piezas automotrices. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la presencia de maleza y materiales inflamables, entre ellos recipientes con combustible, lo que generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

Trabajadores del lugar intentaron controlar el fuego utilizando cubetas con agua; sin embargo, la intensidad de las llamas superó sus esfuerzos iniciales, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron con varias unidades apagadoras para combatir el incendio.

Durante las labores de emergencia, elementos de la Guardia Estatal y agentes de Tránsito implementaron medidas de seguridad en los alrededores y apoyaron en el control de la circulación vehicular sobre la carretera para facilitar el trabajo de los rescatistas.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que se extendiera a predios cercanos. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, mientras continúan las revisiones para determinar las causas del siniestro.

Elimina Canadá a Cuba y avanza por primera vez en Clásico Mundial

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.