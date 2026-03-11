Se desata voraz incendio en yonke de la colonia Francisco Villa

Fue necesaria la intervención de personal de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron con varias unidades apagadoras para combatir el incendio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio registrado en un yonke ubicado en la colonia Francisco Villa provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el cruce de la Carretera Aeropuerto e Iglesias Calderón, dejando como saldo tres vehículos consumidos por el fuego y daños materiales en autopartes almacenadas en el lugar.

De acuerdo con reportes de autoridades, el siniestro se originó en el interior del establecimiento donde se desarmaban vehículos y piezas automotrices. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la presencia de maleza y materiales inflamables, entre ellos recipientes con combustible, lo que generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

Trabajadores del lugar intentaron controlar el fuego utilizando cubetas con agua; sin embargo, la intensidad de las llamas superó sus esfuerzos iniciales, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron con varias unidades apagadoras para combatir el incendio.

Durante las labores de emergencia, elementos de la Guardia Estatal y agentes de Tránsito implementaron medidas de seguridad en los alrededores y apoyaron en el control de la circulación vehicular sobre la carretera para facilitar el trabajo de los rescatistas.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar el incendio y evitar que se extendiera a predios cercanos. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, mientras continúan las revisiones para determinar las causas del siniestro.