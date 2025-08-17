Se alistan negocios para venta de artículos patrios

En la calle Ocampo entre Madero y Héroes de Nacataz, se preparan para iniciar con sus ventas de artículos septembrinos. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– En el marco de las fiestas patrias que se celebran en el mes de septiembre, y donde la mayoría de las escuelas de la localidad realizan actividades acorde al mes patrio, los vendedores del mercadito ubicado en locales de la calle Ocampo entre Madero y Héroes de Nacataz, se preparan para iniciar con sus ventas de artículos patrios.

En uno de los negocios atendido por su propietaria la Sra. Flor Ruiz Moreno, menciona que recibe muchas visitas de personas de la vecina ciudad y también locales.

Ella ofrece una gran variedad de trajes típicos, sombreros, bastones de palo, entre otras tantas cosas acorde a las tradiciones mexicanas.

Emocionada doña Flor, dijo que espera con ansias llegue el 5 de septiembre, ya que es la fecha cuando comienzan a visitarlos ciudadanos americanos y neolaredenses buscando trajes típicos, sombreros y todo aquello para las fiestas septembrinas.

Los trajes de manta en color sólido que serían camisola y pantalón para hombre, de la talla 1 hasta la XXL, los pueden encontrar con la Sra. Flor, de 150 hasta 300 pesos.

También cuenta con una gran variedad de vestidos que se usan en bailables y para las fiestas patrias, que van de la talla desde 1 mes de nacido hasta XXXL, estos con precios que van desde los 180, 200, 250 hasta 700 pesos.

Lo que son sombreros de charro desde 280, 300 y hasta 400 pesos, sombreros para la famosa danza de los viejitos con precio de 100 pesos y bastones de 100 pesos para la misma danza, sombreros de palma de otros estilos en 100 pesos.

Y, anticipando posibles ventas de noviembre, también hay sombrero parecido al que usó Emiliano Zapata en 200 pesos, el sombrero parecido al de Pancho Villa en 100 pesos.

Otros artículos como sarapes de diferentes medidas, el más grande cuesta 400 pesos y hacia el más pequeño hasta 200 pesos.