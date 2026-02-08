Se alista Diócesis para la Cuaresma 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Como cada año, con el Miércoles de Ceniza (18 de febrero) darán inicio las actividades litúrgicas correspondientes al tiempo de Cuaresma en todas las parroquias de la Diócesis, marcando así el comienzo de un periodo de preparación espiritual para los fieles católicos.

De acuerdo con autoridades eclesiásticas, este tiempo es considerado una etapa de purificación y reflexión con miras a vivir plenamente la celebración de la Pascua.

“Jesucristo está tocando el corazón de cada persona, ábranle la puerta y déjense tocar por él, porque viene a traer bendición y una renovación para nuestra vida cristiana”, mencionó Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo.

Monseñor explicó que la Cuaresma tiene como objetivo principal preparar a la comunidad para conmemorar el acontecimiento central de la fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que representa un compromiso de renovación espiritual y un nuevo impulso en su vida cristiana.

Como parte de las actividades, en la Catedral se estarán celebrando misas, aunque los horarios específicos se darán a conocer posteriormente. En cada parroquia de la Diócesis se informará oportunamente sobre las celebraciones con las que se dará inicio a la Cuaresma y, especialmente, sobre las actividades programadas para la Semana Santa, considerada una de las etapas más significativas del calendario litúrgico.

Para concluir, el Obispo dijo que vivir de manera consciente y participativa este tiempo, fortalece la fe y representa un impulso importante para la vida cristiana de los creyentes. Así mismo hizo un llamado a la ciudadanía a abrir su corazón al mensaje de Jesucristo, visto como una fuente de bendición y renovación espiritual.