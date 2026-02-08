Rompe Crystal Palace larga racha al vencer al Brighton

Gol de Ismaila Sarr dio triunfo clave que aleja al equipo londinense de zona de descenso

Kaoru Mitoma del Brighton pelea por el balón con Daichi Kamada del Crystal Palaceen el encuentro de la Liga Premier el domingo 8 de febrero del 2026. (Adam Davy/PA via AP)

Kaoru Mitoma del Brighton pelea por el balón con Daichi Kamada del Crystal Palaceen el encuentro de la Liga Premier el domingo 8 de febrero del 2026. (Adam Davy/PA via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Crystal Palace puso fin a una racha de 12 partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer el domingo 1-0 al Brighton en la Liga Premier.

Ismaila Sarr anotó el único gol del partido en el Amex Stadium para alejar al Palace nueve puntos de la zona de descenso y superar al Brighton en el 13mo puesto.

“Fue un ambiente increíble y qué manera de comenzar mi carrera en el Palace, una victoria en un derbi”, afirmó Jorgen Strand Larsen, el fichaje récord de Palace que se unió desde Wolves el último día del mercado. “Era realmente importante ganar ya que había una racha sin victorias antes de que me uniera”.

“Este es el juego más intenso que he jugado, así que estoy cansado ahora, pero vale la pena”.

El gol de la victoria de Sarr llegó tras una carrera en el minuto 61 y un disparo que superó al portero Bart Verburggen. Fue su segundo gol en tantos partidos y su décimo de la temporada.

La última victoria de Palace en cualquier competición fue contra Shelbourne en la Conference League el 11 de diciembre.

Liverpool recibió al Manchester City, que ocupa el segundo lugar, más tarde el domingo.