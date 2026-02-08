Vence Leipzig a Colonia y asciende a zona Champions

Doblete de Christoph Baumgartner aseguró triunfo clave que coloca al equipo en cuarto lugar de la Bundesliga

Christoph Baumgartner del Leipzig celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Colonia el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Martin Meissner)

BERLÍN.- Christoph Baumgartner anotó dos veces y Leipzig aguantó para vencer el domingo 21 al Colonia para ascender al cuarto lugar de la Bundesliga, un impulso en su intento de clasificación a la Liga de Campeones.

Colonia comenzó mejor con Said El Mala teniendo dos buenas oportunidades, mientras que Romulo golpeó el poste en el otro extremo.

Baumgartner abrió el marcador a los 29 minutos con un cabezazo tras un tiro libre de David Raum después de que Yan Diomande fuera derribado por la derecha.

Jan Thielmann respondió después del descanso para Colonia cuando metió el balón dentro del poste lejano después de que Leipzig no pudo despejar. Los visitantes se quejaron de que Isak Bergmann Johannesson había empujado a Antonio Nusa en la jugada previa, y el entrenador de Leipzig, Ole Werner, fue amonestado por sus protestas, pero el gol se mantuvo.

Baumgartner respondió casi de inmediato con un disparo bajo al girar para silenciar a los aficionados locales.

Baumgartner también bloqueó inadvertidamente un disparo a puerta con su brazo, evitando un gol seguro al 77. El árbitro Frank Willenborg, quien inicialmente indicó que el balón había rebotado en el pecho del jugador, anunció una decisión de fuera de juego después de consultar las repeticiones de video.

Colonia siguió presionando por el empate, pero Leipzig aguantó para capitalizar la sorpresiva derrota de Stuttgart en St. Pauli el día anterior. Después de 21 jornadas, Leipzig ocupa el último puesto de clasificación a la Liga de Campeones por diferencia de goles.

El líder de la liga, Bayern Múnich, lleva dos partidos sin ganar y más tarde recibe al Hoffenheim.