Saturan hospitales, urge colabore ciudadanía: Rivas

NUEVO LAREDO, TAM.- Los casos positivos de Covid-19 en Nuevo Laredo se han triplicado y los hospitales prácticamente ya no tienen capacidad para recibir a más pacientes, dijo el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, por lo que reiteró el llamado urgente a la ciudadanía para que asuma su responsabilidad y colabore en disminuir la curva de contagios y cifra de muertes.

“Ya un hospital en el Cuartel Militar está recibiendo gente que no tenga estado crítico, estamos agotando este último dique con capacidad hospitalaria, era para cuando estuvieran saturados la clínica Covid-19 y el Hospital General, lo que ya empezó”, alertó el alcalde.

Rivas Cuéllar destacó que esta frontera ya rebasó los mil 400 casos positivos de Covid-19, más los que se acumulen esta semana.

“Tenemos por día 40, 50 personas contagiadas. A finales de abril eran 100 casos. Es muy probable que lleguemos a los mil 500 en julio, con el número que se va desdoblando de manera exponencial, no habrá capacidad o casi hoy no la hay en los hospitales, de recibir a personas con síntomas. Lo que están haciendo los doctores es que si no requieres que te entuben, que tengas el oxígeno, ve a tu casa y haz la cuarentena, tomate estos medicamentos y sigue las instrucciones”, agregó.

A este escenario se le suma el contagio de los y las enfermeras, personal de ambulancias, médicos, anestesiólogos, entre otros.

“Es muy complicado y eso merma el personal para atender a la población. Está pasando lo que dijimos en un principio, si no nos cuidabamos íbamos a llegar al punto de saturación, hay que contener la curva de contagio, que no se propague más el virus lo cual está en nosotros mismos, tomemos los cuidados de evitar salir, lavarnos las manos, la sana distancia, no reuniones es de suma importancia para poder salir lo más rápido posible de esta situación”, enfatizó el alcalde.

Rivas Cuéllar destacó que es momento de trabajar juntos sociedad y gobierno, para salir de la pandemia del Covid-19 y reactivar la vida social y económica de este puerto fronterizo.

“Nuevamente, quédate en casa, no salgas si no tienes a que salir, ¡quédate en casa!”, puntualizó.