Sandra Bullock le rinde homenaje a Betty White

CIUDAD DE MÉXICO.- La actríz Sandra Bullock, quien compartió créditos en la película de La Apuesta con Betty White, habló luego de que se anunciara la muerte de la actriz de 99 años el viernes 31 de diciembre.

«No bebo vodka, pero lo haré esta noche, con hielo, con una rodaja de limón con un hot dog del otro lado y estaré bien estando triste», dijo Bullock a la revista People .

«Tendré que comprar unas gafas de color rosa porque Betty fue eso para todos nosotros».

Bullock habló sobre las habilidades de White como actriz a lo largo de su ilustre carrera y cómo tuvo un ritmo cómico «ridículo» y la recordó con mucho cariño.

«El tiempo no es fácil en la comedia, porque tienes que navegar al ritmo de otras personas. Betty gira como nunca antes había visto, haciendo que parezca perfecto», dijo Sandra a la Revista People.

«El resto de nosotros simplemente permanecemos en silencio y rezamos para que no nos eliminen de la escena».

Por su parte, la estrella de Deadpool, Ryan Reynolds, compartió en sus redes sociales que extrañaría a la actriz.

«El mundo se ve diferente ahora. Fue genial desafiando las expectativas. Se las arregló para envejecer mucho y, de alguna manera, no lo suficiente. Te extrañaremos, Betty. Ahora conoces el secreto», tuiteó el actor de 45 años.

