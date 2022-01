Conquista Ohio State un Rose Bowl de locura

CALIFORNIA.- En un juego de completa locura, los Buckeyes de Ohio State vinieron de atrás para derrotar 48-45 a los Utes de Utah en el Rose Bowl.

Utah comenzó ganado el juego 14-0, pero luego vino un espectacular segundo cuarto donde ambos equipos lograron tres anotaciones.

Para el tercero, Ohio State comenzó la remontada y logró ponerse por primera vez arriba en el marcador cuando el QB C.J. Stroud conectó con el receptor Jaxon Smith-Njigba para un touchdown de 30 yardas con 4:22 por jugarse en el último periodo.

Para aumentar el dramatismo, Utah perdió a su mariscal de campo Cam Rising por una conmoción y tuvo que entrar Bryson Barnes, quien comandó la ofensiva que logró el empate momentáneo.

Los Buckeyes cerraron el partido con un ataque de 56 yardas que culminó con el gol de campo de 19 yardas de Noah Ruggles que les dio el triunfo en la edición 108 del Rose Bowl.

Stroud lanzó para 573 yardas y seis anotaciones, ambas marcas para un Rose Bowl y se quedó a 3 yardas de igualar el registro para cualquier tazón en la historia. Mientras que Smith-Njigba logró 347 yardas, también marca de tazones, y tres anotaciones.

Por Utah, Rising sumó 214 yardas y dos anotaciones antes de salir.

Vuelve el desfile

Un año después de que se canceló el Desfile de las Rosas en Año Nuevo debido a la pandemia de coronavirus, las bandas de música y las carrozas florales salieron el sábado a las calles de nuevo para celebrar la llegada del 2022 a pesar de un nuevo brote de contagios debido a la variante ómicron.

La edición 133 de esta tradición de Pasadena, California, contaba con el actor LeVar Burton como gran mariscal, 20 bandas, 18 unidades ecuestres y docenas de carrozas diseñadas con base en el tema «Sueña. Cree. Logra».

Tras días de lluvias que batieron récords, el cielo estaba soleado a las 8 de la mañana en que comenzó el espectáculo, que tiene un historial asombroso de contar con un clima magnífico.

Entre las imaginativas carrozas había una de aspecto futurista titulada «Vaccinate Our World» («Vacunen a nuestro mundo«), a cargo de la AIDS Healthcare Foundation, con una enfermera robot que sostenía una jeringa. La colorida carroza «Rise, Shine and Read!» («¡Levántense, resplandezcan y lean!«) de la UPS Store presentaba un gallo con anteojos que les leía a un grupo de polluelos.

El desfile y el partido Rose Bowl se llevaron a cabo según lo programado a pesar de un enorme incremento de contagios de Covid-19 en el condado Los Ángeles, donde los casos nuevos alcanzaron 27 mil el viernes. El Departamento de Salud Pública del condado indicó que era la cifra más elevada de casos nuevos.

The man of the hour!

You’re a #RoseBowl Champion, @jaxon_smith1 – what a game!@OhioStateFB | #GoBucks pic.twitter.com/dasvmg0Kt2

— Rose Bowl Game (@rosebowlgame) January 2, 2022