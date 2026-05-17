Acuerda Aaron Rodgers contrato por un año con los Steelers de Pittsburgh

Veterano quarterback disputará su temporada 22 en la NFL tras conquistar la AFC Norte el año pasado.

Foto del 12 de enero del 2026, el quarterback de los Steelers de Pittsburgh Aaron Rodgers sale del campo tras el juego de comodín ante los Texans de Houston. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)
AP

PITTSBURGH.- Aaron Rodgers volverá a intentarlo con los Steelers de Pittsburgh.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL acordó un contrato de un año con Pittsburgh el sábado, según le informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la decisión, poniendo fin a un prolongado proceso de toma de decisiones.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Rodgers, de 42 años, condujo a Pittsburgh al título de la AFC Norte el año pasado, con 24 pases de touchdown y siete intercepciones. Pareció asumir con entusiasmo jugar para un equipo cuyas raíces en el deporte son profundas, tal como lo hizo en Green Bay al inicio de su carrera, y ahora será un Steeler en su 22ma y quizá última temporada.

Rodgers se reencontrará con el exentrenador de los Packers Mike McCarthy, quien fue contratado para dirigir a los Steelers en enero después de que Mike Tomlin renunciara tras 19 temporadas.

