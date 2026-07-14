Eligen a Fred Warner como mejor linebacker de la NFL

El defensivo de San Francisco encabezó la votación de Associated Press pese a perderse gran parte de la temporada

Foto del 2 de octubre del 2025, el linebacker de los 49ers de San Francisco F>red Warner reacciona tras el juego ante los Rams de Los Ángeles. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo)

Foto del 2 de octubre del 2025, el linebacker de los 49ers de San Francisco F>red Warner reacciona tras el juego ante los Rams de Los Ángeles. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Fred Warner solo pudo disputar seis partidos la temporada pasada con los 49ers de San Francisco antes de que una fractura en el tobillo derecho pusiera fin a su campaña de manera prematura en la Semana 6.

El nivel de Warner hasta ese momento y su dominio integral durante los últimos años fueron suficientes para que The Associated Press lo nombrara el mejor linebacker interior (off-ball) de la NFL.

Un panel de ocho redactores de fútbol americano profesional de AP clasificó a los cinco mejores jugadores en la posición de linebacker interior, basando sus selecciones en el estado actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 puntos.

Warner recibió seis votos de primer lugar y ganó la votación con 60 unidades. Jack Campbell, de Detroit, obtuvo los otros dos votos de primer lugar y terminó segundo con 39 puntos. Zack Baun, de Filadelfia, fue tercero; Devin Lloyd, de Carolina, fue cuarto; y Jordyn Brooks, de Miami, y Roquan Smith, de Baltimore, empataron en el quinto puesto.

Zaire Franklin, de Green Bay; Ernest Jones IV, de Seattle; Cedric Gray, de Tennessee; Nick Bolton, de Kansas City; Carson Schwesinger, de Cleveland; y Bobby Wagner también recibieron votos.

1. Fred Warner, 49ers de San Francisco

Warner había sido All-Pro del primer equipo de 2022 a 2024, además de 2020, como líder de la defensa de San Francisco. Warner es el prototipo de linebacker para el juego moderno, ya que sobresale tanto en la cobertura de pase como en la detención de la carrera.

Warner es el único jugador actualmente en un roster de la NFL con al menos 10 capturas, intercepciones y balones sueltos forzados en su carrera. En sus últimas tres temporadas saludables, Warner sumó 393 tacleadas, siete intercepciones, 28 pases defendidos y nueve balones sueltos forzados.

2. Jack Campbell, Lions de Detroit

Los Lions sorprendieron a algunos observadores cuando usaron la 18.ª selección global para reclutar a Campbell en 2023 procedente de Iowa. Campbell mostró rápidamente por qué fue una decisión acertada.

Ha sido un componente clave de la defensa de Detroit desde su año de novato y llevó su juego a un nuevo nivel en 2025, cuando fue nombrado All-Pro del primer equipo tras convertirse en el primer jugador desde al menos 2000 en registrar al menos 160 tacleadas y cinco capturas en una temporada. Los Lions recompensaron a Campbell con una extensión de cuatro años y 81 millones de dólares a inicios de esta temporada baja.

3. Zack Baun, Eagles de Filadelfia

Baun dio continuidad a su temporada de despegue de 2024, cuando ayudó a los Eagles a ganar el Super Bowl, con otra campaña sólida, en la que se consolidó con firmeza como uno de los mejores linebackers del juego.

Baun había tenido dificultades para ver el campo en defensa como edge rusher durante sus primeras cuatro temporadas en Nueva Orleans, pero ha sido una figura estelar como linebacker en la defensa de Vic Fangio en Filadelfia. Fue All-Pro en 2024 y la temporada pasada fue seleccionado a su segundo Pro Bowl consecutivo tras registrar 123 tacleadas, siete pases defendidos, siete tacleadas para pérdida y 3 1/2 capturas.

4. Devin Lloyd, Panthers de Carolina

La selección de primera ronda de 2022 de Jacksonville tuvo una temporada de despegue el año pasado con los Jaguars, lo que le valió un contrato de tres años y 45 millones de dólares con Carolina en la temporada baja.

Las cinco intercepciones de Lloyd empataron la mayor cantidad de cualquier linebacker en las últimas 12 temporadas, y tuvo un regreso de 99 yardas para touchdown tras interceptar un pase de Patrick Mahomes.

5. (empate), Jordyn Brooks, Dolphins de Miami

Brooks fue un raro punto positivo en una temporada por lo demás decepcionante para los Dolphins, al conseguir honores de All-Pro por primera vez en su carrera. El exseleccionado de primera ronda por Seattle elevó su nivel después de firmar con Miami como agente libre antes de la temporada 2024.

Lideró la NFL con 183 tacleadas la temporada pasada, incluidas 99 tacleadas en solitario.

5. Roquan Smith, Ravens de Baltimore

Smith ha sido una fuerza estabilizadora para la defensa de Baltimore desde que llegó en un canje a mitad de temporada desde Chicago en 2022. Ha sido seleccionado al Pro Bowl en cada una de sus tres temporadas completas con los Ravens y fue All-Pro del primer equipo en 2023 y 2024.

Sus seis temporadas consecutivas con al menos 130 tacleadas están empatadas como la segunda racha más larga en la NFL desde al menos 2000, solo por detrás de la racha vigente de 10 años de Bobby Wagner.