Aprueba NFL expansión histórica de partidos internacionales y futuros eventos globales

Clark Hunt, propietario de los Chiefs de Kansas City, llega a las reuniones de dueños de equipos de la NFL el martes 19 de mayo de 2026, en Orlando, Florida. (Foto AP/John Raoux)

Clark Hunt, propietario de los Chiefs de Kansas City, llega a las reuniones de dueños de equipos de la NFL el martes 19 de mayo de 2026, en Orlando, Florida. (Foto AP/John Raoux)

ORLANDO, Florida.- La NFL jugará más partidos en el extranjero.

Los propietarios de la NFL aprobaron el martes un aumento a 10 partidos internacionales más allá de la próxima temporada. Esa es la cantidad máxima de encuentros que la liga puede disputar fuera de Estados Unidos, según el convenio colectivo con la Asociación de Jugadores de la NFL.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha manifestado que el objetivo es llegar a 16 partidos internacionales.

Esta temporada habrá un récord de nueve partidos internacionales en cuatro continentes, incluidos los primeros juegos de temporada regular en Francia y Australia. Río de Janeiro será sede por primera vez; habrá tres partidos en Londres, uno en Múnich, uno en España y uno en Ciudad de México.

“Nuestra estrategia no es ir una sola vez, así que nuestro objetivo es volver a esos mercados que estamos estableciendo”, comentó el ejecutivo de la NFL Peter O’Reilly. “Hay partes del mundo que estamos considerando para años futuros, quizá no en el 27, más adelante. Asia sería un ejemplo de eso. Japón sería un buen ejemplo dentro de Asia de un mercado que tiene complejidad”.

¿Podría haber un Super Bowl internacional en el horizonte?

“No sé si puedo desglosar eso por completo en términos de viabilidad frente a probabilidad, pero si solo hablamos de viabilidad, obviamente, a medida que vamos a nuevos estadios alrededor del mundo, vamos teniendo una mejor idea de esas instalaciones”, explicó O’Reilly. “Y, a medida que recorremos el mundo, percibimos la pasión que hay, y las alianzas, alianzas gubernamentales, alianzas con el sector privado y demás. Así que creo que todo eso fortalece la base que se necesita para quizá algún día, en un horizonte lejano, tener un Super Bowl internacional.

“Hay grandes instalaciones como Tottenham (en Londres) que se construyeron pensando en la NFL desde el día 1. Así que creo que la pasión, los socios, algunos estadios, hay cierta viabilidad; obviamente hay muchos otros factores, incluido el hecho de que hay una demanda enorme, como vimos hoy, desde Nashville, desde las ciudades de Estados Unidos para albergar este gran evento y el enorme impacto económico que conlleva, pero aprendemos cada día para aumentar la viabilidad”.

Los propietarios de la liga también aprobaron una resolución que elimina la posibilidad de que los equipos protejan dos partidos de su calendario para que no se jueguen internacionalmente.

Inspire Change

La iniciativa Inspire Change de la NFL ha superado el medio billón de dólares.

Desde su lanzamiento en 2017, la NFL ha aportado casi 575 millones de dólares en apoyo a miles de socios y organizaciones sin fines de lucro en cuatro pilares centrales: educación, avance económico, relaciones entre la policía y la comunidad, y reforma de la justicia penal.

La liga está renovando subvenciones para nueve organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Big Brothers Big Sisters of America, Law Enforcement Action Partnership y Center for Employment Opportunities.

“Realmente es un mérito de la familia de la NFL contribuir de vuelta a nuestras comunidades, que nos necesitan para llegar a quienes tienen menos recursos y a quienes están desatendidos”, señaló Anna Isaacson, vicepresidenta sénior de responsabilidad social de la NFL. “La cifra en dólares es grande, pero en realidad lo importante es lo que esa cifra representa. Son miles de organizaciones a lo largo de los últimos nueve años que han recibido subvenciones de los clubes de la NFL, de las fundaciones de los clubes, de la NFL Foundation, para hacer el trabajo en sus comunidades a través de los cuatro pilares de Inspire Change”.

Las subvenciones renovadas fueron aprobadas por el Comité de Justicia Social Jugadores-Propietarios, un panel de 12 integrantes compuesto por jugadores actuales y retirados que representan a la Players Coalition, y por propietarios de equipos.

“Nuestra misión como Players Coalition es usar nuestras voces e influencia colectivas para abogar por las personas que están marcando una diferencia activa en sus comunidades”, expresó el tackle ofensivo de los Cardinals de Arizona, Kelvin Beachum. “El trabajo colaborativo con la iniciativa Inspire Change de la NFL les da a los jugadores la oportunidad de crear conciencia sobre temas sociales y dirigir fondos para resolverlos”.

Super Bowl en Nashville

El Super Bowl de 2030 se jugará en Nashville y en el nuevo Nissan Stadium de los Titans de Tennessee.

Los Titans van según lo previsto para terminar el nuevo estadio, justo enfrente del actual Nissan Stadium, en febrero, completando la construcción de tres años. La NFL celebró el draft de 2019 en Music City.

“Eso para nosotros cambió el futuro del draft, posiblemente cambió el futuro de los Titans y de la comunidad”, afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell. “Y creo que este es el siguiente gran paso en un recorrido futbolístico notable y en una gran comunidad en Nashville. Estamos deseando estar allí”.

El Super Bowl se disputará en Los Ángeles esta temporada, en Atlanta en 2028 y en Las Vegas en 2029.

Draft en Minneapolis

El draft de 2028 se celebrará en Minnesota.

Los propietarios aprobaron llevar el evento de tres días a Minneapolis, que fue sede del Super Bowl de 2018, cuando los Eagles derrotaron a los Patriots 41-33.

El draft se realizará en Washington el próximo año.

“Minnesota sabe cómo estar a la altura en los grandes momentos, y lo hemos vivido de primera mano”, dijo Goodell. “Trabajando con los Vikings de Minnesota y Minnesota Sports and Events, esperamos llevar el draft de la NFL de 2028 a esta gran comunidad, impulsando un impacto económico positivo en toda la región y organizando un evento increíble para los aficionados y la próxima generación de la NFL”.

El draft de la NFL se realizó en Nueva York de 1965 a 2014. Radio City Music Hall fue sede del draft nueve veces y el espectáculo de primavera de las Rockettes empujó el draft hasta mayo en 2014. La liga trasladó el draft a Chicago por dos años, vio resultados enormes y se ha convertido en una atracción principal, especialmente para ciudades que no estarían en posición de albergar un Super Bowl.

“Durante tres días, Minnesota se convertirá en el centro del mundo del fútbol americano”, manifestó el propietario/presidente de los Vikings, Mark Wilf. “El draft de la NFL de 2028 nos dará la oportunidad de mostrar no solo el U.S. Bank Stadium, sino la energía, la hospitalidad y el orgullo que definen a Minneapolis-St. Paul y a todo el estado y la región. No tenemos ninguna duda de que la comunidad ofrecerá un evento de clase mundial que sea único de Minnesota”.