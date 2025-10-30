Sacan neolaredenses prendas de invierno ante frente frío 11

Hay quienes vistieron prendas de invierno este miércoles y hubo otras personas con ropa ligera. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– Como siempre se da el debate en redes sociales, entre los ‘team’ frío y ‘team’ calor, este miércoles no fue la excepción al presentarse el frente frío # 11 en Los Dos Laredos.

Algunos opinaban que no estaba tan frío y otros recomendaban salir bien cubiertos. Esto al cumplirse el pronóstico de que amanecería este miércoles 29 de octubre, con una temperatura de 15 grados centígrados.

Algunos ciudadanos salieron a realizar sus actividades cotidianas con alguna sudadera ligera, otros con chamarras de mezclilla; también se lucieron chamarras de piel, que si bien son elegantes cubren poco el frío.

También hubo quienes salieron con sus playeras tipo polo o camisas de manga corta, disfrutando así la primera mañana fresca después de meses de mucho calor.

Estas mañanas frescas perdurarán hasta el viernes. Para este jueves se espera de nueva cuenta una mañana bastante fresca con una temperatura de 7 grados centígrados a las 7:00 de la mañana, siendo la hora más fresca, pues a partir de ahí subirá el termómetro hasta los 25° C en la tarde, teniendo una noche de 16° en la misma escala.

El viernes se espera máxima de 29° C y mínima de 15° en la misma escala.

