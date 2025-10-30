El Dólar
Ausentismo del 10% en primer día de bajas temperaturas: CREDE

Titular de educación en Nuevo Laredo pide a padres de familia cubrir bien a los hijos

Se espera que este jueves amanezca más frío en los Dos Laredos. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo, precisó que ante el bajón de temperatura que se registró la mañana de este miércoles, alcanzando los 15 grados centígrados, se tuvo la asistencia de un 90% en el nivel básico de educación, que abarca preescolar, primaria y secundaria.

“Tuvimos el 90% de asistencia, puede ser que haya influido la mañana fresca que tuvimos este miércoles. Hablamos de un 10% de niños que no asistieron, pero pudo haber sido tanto la temperatura como algún otro factor”, precisó Bolaños Hernández.

El jefe del CREDE reiteró que la asistencia de los alumnos en temperaturas bajas queda siempre a criterio de los padres de familia, sin embargo se aconseja que si no baja de los 5 grados centígrados, sean enviados a las aulas, ya que siempre estarán ahí los maestros para atenderlos.

Por otro lado y para concluir, indicó que es preciso los padres de familia comiencen ya a tomar las debidas precauciones como en toda temporada invernal, enviarlos bien abrigados, hidratados con bebidas calientes de ser posible, y mantenerlos vigilados en cuanto su salud para detectar desde casa algún posible síntoma de resfriados o algún virus que contagie al alumnado.

