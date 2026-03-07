Russell y Antonelli firman doblete de Mercedes en clasificación para GP de Australia

La gran sorpresa de la sesión llegó de la mano del tetracampeón mundial Max Verstappen, quien provocó banderas rojas

El piloto británico de Mercedes George Russell camina por el pit lane tras ganar la sesión de calificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, en Albert Park, Melbourne, Australia, el 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

MELBOURNE, Australia (AP) — Mercedes demostró su superioridad durante la clasificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que inaugura la temporada el domingo.

George Russell consiguió el sábado la novena pole position de su carrera por delante de su compañero Kimi Antonelli. Ambos firmaron el 83er doblete de la escudería en la primera fila de la grilla de largada, y el primero desde el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024.

Russell fue el más rápido en las tres sesiones de la clasificación eliminatoria y despejó por fin las dudas sobre el lugar que ocupa Mercedes en el nuevo orden jerárquico. El tiempo que le valió la pole —1 minuto y 18,518 segundos— fue casi ocho décimas más rápido que el del primer piloto ajeno a su equipo en la clasificación, el novato de Red Bull Isack Hadjar, quien completó el top 3.

“Fue un gran día; sabíamos que había mucho potencial en el auto, pero hasta que llegas a este primer sábado de la temporada, nunca lo sabes”, afirmó Russell. “Pero realmente esta tarde ha cobrado vida, especialmente cuando bajaron las temperaturas de la pista. Sabemos que tendemos a favorecer esas condiciones”.

Antonelli se mostró aliviado tras haber logrado meterse en la primera fila después de que un choque en la última práctica, a la salida de la curva dos, inició una carrera contra el reloj en el garaje de Mercedes para tener su monoplaza listo para la clasificación.

“Ha sido un día muy estresante. Lamentablemente, me fui contra el muro (en la FP3)”, dijo. “Pero los chicos (en el garaje) fueron los héroes hoy al poner el auto de vuelta en pista”.

Hadjar impresionó al clasificarse tercero en su debut con Red Bull, su mejor posición de salida hasta ahora.

“Lo único que puedo hacer es superarlos en la largada, pero ahora mismo son demasiado rápidos”, afirmó Hadjar acerca de Mercedes. “Quiero mantener mi posición y un segundo podio estaría genial”.

Ferrari mostró que está a la par de McLaren en cuanto a ritmo, con apenas una décima y media de diferencia entre los cuatro pilotos que saldrán justo por detrás de Hadjar: Charles Leclerc clasificó cuarto; Oscar Piastri, de McLaren, y Lando Norris, quinto y sexto respectivamente, y Lewis Hamilton, séptimo.

Racing Bulls dejó patentes sus avances durante el invierno con el neozelandés Liam Lawson octavo, por delante de su cotizado compañero de escudería, el novato Arvid Lindblad.

La gran sorpresa de la sesión llegó de la mano del tetracampeón mundial Max Verstappen, quien provocó banderas rojas en el Albert Park de Melbourne después de perder el control de su Red Bull al frenar para la curva uno en la primera mitad de la Q1 y terminar contra las barreras.

El holandés, que salió ileso del choque aunque molesto porque se le bloquearon los frenos, saldrá desde el final de la parrilla.

La Fórmula Uno inicia una nueva era esta temporada, con cambios sin precedentes en el chasis de los monoplazas y en la unidad de potencia, que ahora presentan un reparto de potencia de casi 50-50 entre el motor V6 turbo de 1,6 litros y la energía eléctrica recuperada de los frenos, algo que exige a los pilotos un estilo de conducción nuevo y, a menudo, contrario a su intuición.